OMS declara el fin del brote de hantavirus originado en el crucero MV Hondius

Este jueves 2 de julio
02/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 02/07/2026
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio por concluido oficialmente el brote de hantavirus que mantenía en alerta internacional al crucero MV Hondius. Su director general confirmó el fin de la emergencia este jueves, luego de que el último pasajero expuesto diera negativo en su prueba final y fuera dado de alta tras cumplir su periodo de cuarentena.
(En español) "Hoy, el último contacto de una persona expuesta al hantavirus en el crucero MV Hondius completó su período de cuarentena, dio negativo en la prueba y regresó a casa. No se han reportado más casos desde el 25 de mayo. Por lo tanto, la OMS considera que el brote de hantavirus ha terminado", inidicó.