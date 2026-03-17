Javier Milei retira a Argentina de la Organización Mundial de la Salud tras un año desde su decisión

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El gobierno de Argentina sorprendió al escenario internacional al anunciar su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La decisión fue comunicada oficialmente el 17 de marzo y se fundamenta en la defensa de la soberanía nacional frente a lo que consideran una injerencia indebida de organismos multilaterales en las políticas internas de salud.

La noticia fue anunciada oficialmente por el Canciller del país, Pablo Quirno, a través de su cuenta de X (antes Twitter), remarcando que la conducción de la política sanitaria debe responder exclusivamente a las necesidades y prioridades del país, sin condicionamientos externos.

"Argentina continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias"

Argumentos del Ejecutivo

El gobierno explicó que la OMS ha excedido sus funciones al imponer lineamientos que afectan la capacidad de los Estados de decidir sobre sus propias estrategias de salud pública. Según la postura oficial, la salida no implica abandonar la cooperación internacional, sino redefinirla bajo términos bilaterales o regionales que respeten la autonomía nacional.

Asimismo, se aseguró que Argentina continuará participando en iniciativas de intercambio científico y en programas de salud con otros países, pero sin aceptar lo que consideran "directrices obligatorias" de la OMS.

Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país.



La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las... — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 17, 2026

El futuro del país y el acceso a programas

La medida genera interrogantes sobre el acceso del país a programas globales de vacunación, control de epidemias y coordinación frente a emergencias sanitarias. Hasta ahora, la OMS ha sido un actor clave en la distribución de vacunas, en la alerta temprana de brotes y en la elaboración de protocolos internacionales.

La salida de Argentina podría limitar su participación en estos mecanismos, aunque el gobierno insiste en que buscará acuerdos alternativos. Ningún otro país latinoamericano había tomado una decisión similar. Argentina se convierte en el primer Estado de la región en anunciar formalmente su retiro de la OMS, lo que marca un precedente.

En el pasado, algunos países han cuestionado la influencia de la OMS, pero no habían llegado a romper vínculos institucionales. Sectores oficialistas la respaldan como un gesto de independencia y defensa de la soberanía, mientras que opositores advierten riesgos en materia de acceso a programas globales y en la capacidad de respuesta frente a emergencias sanitarias.

El país se coloca en una posición inédita en la región, con el desafío de demostrar que puede sostener sus políticas sanitarias sin el respaldo directo de la principal organización mundial en la materia.