Trump asegura que la Guardia Revolucionaria de Irán ha desaparecido y lanza dura advertencia: "La muerte no será agradable"

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras 24 horas de iniciarse conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, el presidente del país norteamericano, Donald Trump, se dirigió esta tarde a su país para anunciar la "victoria aliada" luego de que se confimara el derrocamiento del líder supremo iraní, Alí Jameneí.

A través de un discurso ofrecido este domingo 1 de marzo desde la Casa Blanca, el mandatario no desaprovechó la ocasión para dirigirse a la Guardia Revolucionaria de Irán, a quien instó a rendirse en su totalidad, de lo contrario, afrontarán fatales consecuencias.

Inmunidad o muerte para las fuerzas iraníes

La caída de Jameneí para Trump no solo significa el inicio de la "liberación" de Irán, también tiene como resultado del "desaparición" del mando militar del país de Oriente Medio; no obstante, lanzó una última advertencia a sus adversarios, a quienes les daría inmunidad si hoy mismo dejan sus armas.

"Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrentarán a una muerte segura. Será segura, la muerte no será agradable", declaró.

President Donald J. Trump provides an update on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/Vte8QKpISn — The White House (@WhiteHouse) March 1, 2026

Del mismo modo, el presidente norteamericano confirmó que tres de sus miembros del servicio militar fueron abatidos en combate por las fuerzas iraníes. Ante esta situación, expresó sus condolencias a sus deudos por el "sacrificio" en defensa de su país.

Justifica ataque en Oriente Medio

El mandatario estadounidense también aprovechó el momento para "justificar" el ataque al territorio iraní, argumentando que durante casi medio siglo han sido responsables de miles de muertes. En ese sentido, defendió las ofensivas como "necesarias" para -según él- "garantizar" la seguridad de los estadounidenses.

"Durante casi 50 años, estos malvados extremistas han estado atacando a Estados Unidos, mientras coreaban el lema: 'Muerte a Estados Unidos' o 'Muerte a Israel', o ambos", apuntó.

Asimismo, hizo un llamamiento a los ciudadanos iraníes -a quienes dijo "patriotas"- para que aprovechen el momento para "recuperar su libertad"; además, les aseguró que su país respaldará su decisión de dejar a un lado al régimen que ahora será presidido temporalmente por Alí Rerza Afari.

"Sean "valientes, audaces y heroicos y recuperen su país". Estados Unidos está con ustedes. Les hice una promesa y la cumplí. El resto depende de ustedes. Estaremos allí para ayudarles", aseveró Trump.

El conflicto bélico no parece llegar a un buen puerto en un corto plazo. Ambos lados aseguran que no se quedarán conformes por las muertes perdidas, mientras el mundo está ante la expectativa de que más potencias puedan sumarse a la zona de guerra.