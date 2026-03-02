Partidos de hoy, lunes 2 de marzo de 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol en vivo

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 02/03/2026
Si no quieres perderte ningún partido de este lunes 2 de marzo de 2026, aquí te dejamos la guía completa de los enfrenamientos de hoy con horarios y canales para ver fútbol en vivo, en una jornada que mezcla clásicos europeos, choques picantes en Argentina y duelos claves en Paraguay.
La jornada arranca desde el mediodía con partidos de alto interés en las principales ligas del continente. La agenda viene apretada y obliga a tener el control remoto a la mano desde temprano.
Liga Española
- Real Madrid vs Getafe: 3:00 pm por ESPN, Disney + Premium
El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa se mantiene consolidado en la segunda posición de la tabla, con un balance de victorias que lo sostiene muy cerca de la cima y lo mantiene firme en la pelea por el liderato.
Ahora, el objetivo es reencontrarse con el triunfo tras la inesperada derrota frente a Osasuna, y evitar que Barcelona estire demasiado la diferencia en la lucha por el título español.
Serie A
- Pisa vs Bologna: 12:30 por ESPN 2, Disney + Premium
- Udinese vs Fiorentina: 2:45 pm por Disney + Premium
Liga de Portugal
- Gil Vicente vs Benfica: 3:15 pm por ESPN 4 y Disney Plus
Liga Argentina
Cuando cae la tarde, el foco se traslada a Sudamérica, donde llegan los encuentros más comentados del día. En la Liga Profesional de Fútbol, se jugarán cuatro partidos clave:
- Deportivo Riestra vs. Platense - 5:15 p. m. (TyC Sports, ESPN Premium, Disney+ Premium)
- Estudiantes de La Plata vs. Vélez Sarsfield - 5:15 p. m. (TNT Sports, Max)
- Independiente Rivadavia vs. River Plate - 7:30 p. m. (TyC Sports, ESPN Premium)
- Banfield vs. Aldosivi - 7:30 p. m. (TNT Sports, Max, Fanatiz)
Paraguay - Primera División
En Paraguay, por la Primera División de Paraguay, la cartelera incluye:
- Sportivo Luqueño vs. Rubio Ñú - 4:30 p. m. (DIRECTV Sports, Tigo Sports)
- Sportivo San Lorenzo vs. Club Libertad - 7:30 p. m. (DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz)
Uruguay - Primera División
Además, por Uruguay, en la Primera División de Uruguay, jugarán:
- Deportivo Maldonado vs. Juventud de Las Piedras - 6:30 p. m. (Disney+ Premium)
- Manta y Independiente del Valle, desde las 7:30 p. m., por Zapping.
De esta manera, los partidos de hoy, lunes 2 de marzo de 2026, llegan con una guía completa de horarios y canales para ver fútbol en vivo, en una jornada que reúne duelos imperdibles en Europa y Sudamérica para seguir el fútbol de principio a fin.