Partidos de hoy, lunes 2 de marzo de 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol en vivo

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Si no quieres perderte ningún partido de este lunes 2 de marzo de 2026, aquí te dejamos la guía completa de los enfrenamientos de hoy con horarios y canales para ver fútbol en vivo, en una jornada que mezcla clásicos europeos, choques picantes en Argentina y duelos claves en Paraguay.

La jornada arranca desde el mediodía con partidos de alto interés en las principales ligas del continente. La agenda viene apretada y obliga a tener el control remoto a la mano desde temprano.

Liga Española

Real Madrid vs Getafe: 3:00 pm por ESPN, Disney + Premium

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa se mantiene consolidado en la segunda posición de la tabla, con un balance de victorias que lo sostiene muy cerca de la cima y lo mantiene firme en la pelea por el liderato.

Ahora, el objetivo es reencontrarse con el triunfo tras la inesperada derrota frente a Osasuna, y evitar que Barcelona estire demasiado la diferencia en la lucha por el título español.

Serie A

Pisa vs Bologna : 12:30 por ESPN 2, Disney + Premium

vs : 12:30 por ESPN 2, Disney + Premium Udinese vs Fiorentina: 2:45 pm por Disney + Premium

Liga de Portugal

Gil Vicente vs Benfica: 3:15 pm por ESPN 4 y Disney Plus

Liga Argentina

Cuando cae la tarde, el foco se traslada a Sudamérica, donde llegan los encuentros más comentados del día. En la Liga Profesional de Fútbol, se jugarán cuatro partidos clave:

Deportivo Riestra vs. Platense - 5:15 p. m. (TyC Sports, ESPN Premium, Disney+ Premium)

vs. - (TyC Sports, ESPN Premium, Disney+ Premium) Estudiantes de La Plata vs. Vélez Sarsfield - 5:15 p. m. (TNT Sports, Max)

vs. - (TNT Sports, Max) Independiente Rivadavia vs. River Plate - 7:30 p. m. (TyC Sports, ESPN Premium)

vs. - (TyC Sports, ESPN Premium) Banfield vs. Aldosivi - 7:30 p. m. (TNT Sports, Max, Fanatiz)

Paraguay - Primera División

En Paraguay, por la Primera División de Paraguay, la cartelera incluye:

Sportivo Luqueño vs. Rubio Ñú - 4:30 p. m. (DIRECTV Sports, Tigo Sports)

vs. - (DIRECTV Sports, Tigo Sports) Sportivo San Lorenzo vs. Club Libertad - 7:30 p. m. (DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz)

Uruguay - Primera División

Además, por Uruguay, en la Primera División de Uruguay, jugarán:

Deportivo Maldonado vs. Juventud de Las Piedras - 6:30 p. m. (Disney+ Premium)

vs. - (Disney+ Premium) Manta y Independiente del Valle, desde las 7:30 p. m., por Zapping.

De esta manera, los partidos de hoy, lunes 2 de marzo de 2026, llegan con una guía completa de horarios y canales para ver fútbol en vivo, en una jornada que reúne duelos imperdibles en Europa y Sudamérica para seguir el fútbol de principio a fin.