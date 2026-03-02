FC Cajamarca cuestiona decisión arbitral y afirma que debió cobrarse penal contra Universitario

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La noche no terminó con el pitazo final, porque en FC Cajamarca quedó un fuerte sabor a injusticia tras el duelo frente a Universitario de Deportes, luego de que Arley Contreras asegurara que hubo una falta dentro del área que merecía penal y cuestionara también una acción que, para él, era roja directa.

FC Cajamarca reclama penal

El partido entre FC Cajamarca y Universitario de Deportes se desarrolló con intensidad desde el arranque, pero fue en el segundo tiempo cuando llegó la acción que terminó marcando la conversación posterior al pitazo final.

El protagonista directo de la jugada fue Arley Contreras, quien no dudó en expresar su postura sobre la falta que, según su versión, se produjo dentro del área crema.

"Para mí era penal", afirmó el jugador de FC Cajamarca, dejando clara su molestia, aunque evitó extenderse demasiado en el reclamo.

Sin embargo, no fue el único momento polémico que observó durante el partido. Arley Contreras también se refirió a otra acción del encuentro que, desde su perspectiva, merecía una sanción más severa.

"La primera de Santa María es roja, hemos visto partidos que con menos se ha sacado roja", señaló, apuntando directamente a un criterio que —según él— no fue uniforme.

Más allá del enojo por las decisiones arbitrales, el jugador destacó el rendimiento de su equipo frente a uno de los rivales más fuertes del torneo.

"Los pusimos bien incómodos, la 'U' es un rival muy difícil, viene de ser tricampeón, tiene un juego consolidado y con una pelota quieta se define", expresó, reconociendo el nivel del cuadro dirigido por Universitario.

Arley Contreras cuestiona el VAR

Con el partido ya terminado, Arley Contreras también se refirió directamente a la actuación arbitral y al uso del VAR, una herramienta que, según su percepción, pudo haber aclarado la jugada más discutida de la noche.

"Es una jugada rápida, obvio que si la ves en cámara lenta te da otra perspectiva. Pero ni siquiera la fue a ver al VAR", declaró.

Aun así, el jugador fue cauto al referirse al juez principal y descartó cualquier intención maliciosa. "Pienso que no lo hizo con mala intención, Joel es un árbitro de pergaminos", sostuvo, dejando entrever que, pese al error que considera evidente, respeta la trayectoria del colegiado.

La postura del plantel cajamarquino fue respaldada por otro de los referentes del equipo. Pablo Míguez coincidió con la apreciación de su compañero sobre la jugada en el área.

"Para mí era penal, pero ya pasó, no podemos reclamar nada. Solo tratar de llevarnos lo bueno del partido que hicimos contra un rival muy bueno", comentó, intentando pasar la página sin ocultar su desacuerdo.

No obstante, Míguez también aprovechó para referirse a sanciones recientes dentro del torneo y dejó un mensaje que no pasó desapercibido.

"Hay que tener cuidado con cómo hablás. A Pablo Lavandeira le pusieron cuatro fechas que me parecen injustas. Han pasado cosas con otros equipos y no pasó lo mismo, y hasta ahora no vi a nadie sancionado", manifestó.

Así, FC Cajamarca cuestionó decisión arbitral y afirma que debió cobrarse penal contra Universitario, luego de una derrota que dejó al cuadro de Carlos Silvestri con la sensación de haber sido perjudicado en una jugada determinante.