Crisis en Medio Oriente: Oficina de Benjamín Netanyahu habría sido gravemente atacada por la armada militar iraní

No se detienen los ataques en Medio Oriente. En una nueva ola de bombardeos por parte de las fuerzas iraníes, medios locales informaron este lunes 2 de marzo que la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ubicada en Tel Aviv, ha sido atacada.

De acuerdo con lo comunicado por la Islamic Republic News Agency (IRNA), la décima oleada se centró en el "complejo gubernamental del régimen sionista", como, por ejemplo, la sede del comandante de la Fuerza Aérea Israelí, además de los centros de seguridad y militares en Haifa y Jerusalén Este.

Oficinas gravemente impactadas

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) se adjudicaron una nueva ofensiva contra Israel tras confirmarse el derrocamiento de Alí Jameneí por parte de las fuerzas aliadas lideradas por Benjamin Netanyahu y Donald Trump. La nueva respuesta por parte de la armada iraní fue anunciada esta mañana, siendo considerada como exitosa por su alta impacto.

"La oficina del primer ministro del régimen sionista y la sede del comandante de la Fuerza Aérea del régimen fueron atacadas y gravemente impactadas por las Fuerzas Armadas de la República Islámica en los selectivos y sorpresivos ataques de misiles Khyber de la décima oleada", menciona la IRNA.

En la previa, el portavoz de la sede central del Khatam al-Anbiya (el conglomerado más conocido de la CGRI) aseveró que el destino del primer ministro israelí "está envuelto en ambigüedad"; además, de que los resultados de los ataques serán informados "posteriormente".

Más de 500 muertos se reportaron en Irán

De acuerdo con información oficial de la Media Luna Roja, desde la madrugada del sábado 28 de febrero se registran 550 muertos en Irán, de los cuales 180 se reportan en la sede de la escuela de Minab, en el sur del país, donde se prevé que hay más de 70 niños asesinados.

Solo en las últimas horas, al menos 20 personas han fallecido en Teherán y otras 35 en la provincia de Fars, también al sur. En el Líbano, los ataques israelíes han cobrado la vida de al menos 31 personas. Según Israel, entre ellas está Hussein Mekled, jefe de inteligencia de Hezbolá. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha anunciado la prohibición total de la actividad militar de la milicia en territorio libanés.

Donald Trump no se quedó en silencio en las últimas horas. Desde la Casa Blanca no solo anunció la "victoria aliada", también exhortó a las fuerzas iraníes a deponer armas, ofreciéndoles incluso inmunidad.

"Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrentarán a una muerte segura. Será segura, la muerte no será agradable", declaró.

Finalmente, el mandatario estadounidense también aprovechó el momento para "justificar" el ataque al territorio iraní, argumentando que durante casi medio siglo han sido responsables de miles de muertes. En ese sentido, defendió las ofensivas como "necesarias" para -según él- "garantizar" la seguridad de los estadounidenses.