Alerta en Líbano: Se registran masivas evacuaciones ante nuevos ataques de Israel contra Hezbollah

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La población libanesa inició una evacuación masiva este lunes, luego de que el grupo paramilitar musulmán, Hezbollah, comenzara a atacar a Israel en respuesta a la muerte de Alí Jamenei, y que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) emitieran una alerta urgente instando a los residentes de Beirut y del sur del país a abandonar áreas específicas por su seguridad.

El portavoz militar israelí, Avichay Adraee, advirtió que pronto serían atacadas infraestructuras vinculadas a la Asociación Al-Qard Al-Hassan, acusada de financiar operaciones de Hezbollah en todo el Líbano.

Evacuaciones prolongadas

Los trayectos que normalmente duran 25 minutos, como el recorrido hacia Sidón, se han extendido hasta nueve horas debido a la congestión en las carreteras y la saturación de puestos de control. Además, se reportan interferencias en el servicio de internet, atribuidas a operaciones israelíes de seguridad electrónica.

#LoÚltimo



Evacúan Líbano ante aumento de tensiones en Medio Oriente



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/bOIQfvPXxX — Canal N (@canalN_) March 2, 2026

Ataques no se detienen

La ofensiva israelí se produce tras el lanzamiento de misiles de Hezbollah contra ciudades del norte de Israel, en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, durante un bombardeo el sábado. En respuesta, Israel anunció ataques a gran escala contra objetivos del grupo en todo el Líbano, intensificando la crisis regional.

La situación ha generado un nuevo éxodo de miles de personas, con magnitudes comparables a la crisis de desplazados de 2024.

situação no sul do Líbano: após ataque que parece ter atingido um hospital em Tiro, o trajeto de 25min até Sídon tem durado cerca de 9h. postos lotados e internet sob interferência israelense. recebi este vídeo de uma família líbano-brasileira que abandonou a casa com os 3 filhos pic.twitter.com/3PKD2e7OIi — Stefani Costa (@sttefanicosta) March 2, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que "todo el mando militar iraní había desaparecido" y aseguró estar dispuesto a dialogar, aunque estimó que la guerra podría extenderse por alrededor de cuatro semanas. Alemania, Francia y Reino Unido anunciaron su colaboración con Washington y sus aliados, aumentando la dimensión internacional del conflicto.

El gobierno libanés, encabezado por el presidente Joseph Aoun, había anunciado recientemente la prohibición de las actividades militares de Hezbollah, intentando marcar distancia institucional con la milicia chií. Sin embargo, la ofensiva israelí y la respuesta del grupo han colocado al país en una crisis humanitaria y política de difícil control.

La evacuación masiva en el Líbano refleja el temor de la población ante la escalada militar entre Israel y Hezbollah. Con trayectos interminables, puestos saturados y comunicaciones interferidas, la crisis humanitaria se suma a la incertidumbre global generada por un conflicto que amenaza con extenderse en toda la región.