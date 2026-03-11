RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
Nuevo rumbo político en el país

José Antonio Kast asume desde hoy la presidencia de Chile

José Antonio Kast asumirá la presidencia de Chile desde este miércoles 11 de marzo, en medio de una gran expectativa por los anuncios que pueda dar en materia de migración e inseguridad ciudadana.

José Antonio Kast asumirá hoy la presidencia chilena.
José Antonio Kast asumirá hoy la presidencia chilena. Composición Exitosa

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 11/03/2026

El derechista José Antonio Kast asumirá hoy, miércoles 11 de marzo, la presidencia de Chile, convirtiéndose así, en el presidente número 35 de la vida republicana del país. 

Tras vencer por amplio margen en segunda vuelta a la izquierdista Jeannette Jara en diciembre de 2025, el mandatario electo llega al Palacio de La Moneda en medio de una grave crisis migratoria que ha provocado niveles de inseguridad y delincuencia nunca antes visto por los chilenos.

Actividades por la transmisión de mando presidencial

La ceremonia de transmisión de mando presidencial está programada a desarrollarse desde el mediodía (hora local) en el Salón de Honor del Congreso Nacional de Valparaíso, donde el hasta hoy presidente chileno, Gabriel Boric, hará entrega de la banda presidencial y la piocha de O'Higgins a la autoridad electa.

Una vez finalizada su investidura, en la cual dará su primer mensaje a la nación, José Antonio Kast tendrá un almuerzo de honor junto a las distintas figuras internacionales presentes en el Palacio Cerro Castillo

Como primera actividad oficial al mando del país, el flamante mandatario se dirigirá hasta la comuna de Ñuñoa para dar inicio al Año Escolar 2026 en el Liceo Augusto D'Halmar.

Posteriormente, para el día de mañana se tiene prevista la tradicional misa de "Oración por Chile y el Nuevo Gobierno" que se celebrará en la Catedral Metropolitana de Santiago de Chile.

¿Qué asegura realizar sus primeros 90 días de gestión?

Tal como lo anunciara durante toda su campaña presidencial, para José Antonio Kast, los primeros 90 días de gestión serán claves para instaurar su hoja de ruta en favor de su población

En materia de seguridad, aplicará el "Plan Cancerbero", una medida que consiste en la aplicación un régimen de aislamiento total para líderes del narcotráfico dentro de centros penitenciarios de máxima seguridad. Además, se evaluará la intervención militar y policial en 18 barrios críticos del país.

Sobre la migración, se tipificará como delito el ingreso irregular al territorio chileno y se implementará el "Plan Escudo Fronterizo" en la frontera, el cual consiste en la construcción de vallas de 5 metros, zanjas y el uso de drones con reconocimiento facial

Asimismo, reducirá en un 3 % los recursos asignados a cada cartera ministerial y pondrá en marcha el "Plan Cero Espera" para que un grupo de pacientes de los hospitales públicos vayan a las clínicas privadas.

De esta manera, Chile tendrá a un nuevo presidente desde hoy. José Antonio Kast promete darle un nuevo giro a las políticas públicas de su país. 

