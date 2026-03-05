Gobierno de José Balcázar autoriza viaje de Hugo de Zela a la ceremonia de toma de mando en Chile

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno del Perú autorizó el viaje a Chile del ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela Martínez, con el propósito de participar en los actos oficiales programados en el marco de la ceremonia de transmisión de mando presidencial que nombrará a José Antonio Kast como nuevo mandatario del mencionado país fronterizo.

Su salida del territorio nacional fue oficializada a través de la Resolución Suprema N.° 071-2026-PCM, publicada este jueves 5 de marzo en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Presencia peruana en ceremonia protocolar chilena

De acuerdo con el dispositivo, el pasado 14 de enero de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile remitió la invitación de Gabriel Boric a la Presidencia de la República del Perú, con el objetivo de participar en las actividades previstas que enmarcarán la asunción el electo presidente, las cuales tendrán lugar en las ciudades de Santiago y Valparaíso, los días 10 y 11 de marzo, respectivamente.

La presencia peruana en Chile es considerada una muestra de la voluntad política del Gobierno para "profundizar el diálogo y la cooperación con las nuevas autoridades chilenas"; además de reafirmar el compromiso del Estado peruano con la estabilidad democrática, la integración regional y el fortalecimiento de los vínculos históricos con el país del sur.

Es importante mencionar que, por cuestiones de itinerario, el canciller viajará a las ciudades de Santiago y Valparaíso del 10 al 12 de marzo de 2026, y mientras esté fuera del país, quien lo reemplazará en el cargo será la primera ministra, Denisse Miralles.

¿Cuánto cuesta el viaje del ministro?

Según la resolución suprema, los gastos por concepto de pasajes aéreos y de viáticos parciales ascienden a 740.00 dólares y son cubiertos con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

El viaje del funcionario de Estado se engloba en el artículo 1 del Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM, el cual aprueba las normas reglamentarias sobre la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, así como de los ministros y funcionarios con el rango.

"La presencia del ministro permitirá continuar estrechando los lazos políticos con el nuevo Gobierno de la República de Chile, consolidando el diálogo franco y constructivo entre ambos Estados y reafirmando la voluntad del Perú de mantener una relación bilateral basada en la confianza, el respeto mutuo y la cooperación", puntualiza la resolución.

Finalmente, el documento es refrendado por el presidente José María Balcázar, la primera ministra, Denisse Miralles, el propio Hugo de Zela.