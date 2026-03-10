Ordenan RETIRO urgente de popular FRUTA congelada por posible contaminación con listeria

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una alerta sanitaria ha puesto en jaque a los consumidores de frutas congeladas. Las autoridades retiran de los supermercados un popular producto por posible contaminación de listeria.

¿Qué fruta ordenaron retirar de supermercados?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos (EE. UU.) tomó una drástica decisión sobre un popular alimento congelado que podría estar en tu refrigerador.

De acuerdo a su reporte compartido en su página oficial se ordenó retirar de los supermercados aproximadamente 24 toneladas de arándanos congelados ante un posible riesgo de contaminación con Listeria monocytogenes, una bacteria capaz de provocar infecciones graves.

La autoridad sanitaria clasificó el caso como un retiro de clase I, la categoría más alta dentro de su escala de riesgo debido a que existe una "probabilidad razonable" de que el consumo del producto afectado cause consecuencias adversas graves para la salud.

La orden del retiro de esa fruta congelada se dio a comienzos de febrero para evitar su venta y distribución en los estados de Michigan, Oregón, Washington, Wisconsin, así como en Canadá antes de llegar a las tiendas minoristas e incluso que sean enviados a países extranjeros.

FDA emite alerta sanitaria

De acuerdo al informe, el retiro fue iniciado por Oregon Potato Company, una empresa del noroeste del Pacífico especializada en frutas y vegetales congelados o deshidratados, que detectó el posible riesgo y actuó de forma preventiva.

Sin embargo, la situación escaló cuando las autoridades sanitarias revisaron el caso y determinaron que el nivel de riesgo era más alto de lo previsto. Los arándanos congelados fueron envasados en bolsas de polietileno, colocadas dentro de cajas de cartón corrugado.

Posteriormente, se distribuyeron en cajas de 13 kilos y en contenedores ("totes") de 635 kilos, con fecha de vencimiento en 2027, lo que significa que podría haber permanecido años en congeladores industriales o comerciales sin que se detectara el problema.

Recomendaciones a consumidores

Ante la advertencia de la FDA, se recomendó a los consumidores verificar el origen y el lote de cualquier arándano congelado adquirido recientemente, especialmente si fue comprado en los estados o regiones mencionados en la alerta que puedes acceder a través de este LINK.

Es así como la FDA emitió una alerta sanitaria y ordenó retirar más de 25 mil kilos de arándanos congelados por riesgos a la salud tras posible contaminación con listeria, en supermercados de EE. UU.