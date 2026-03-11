Bryan Reyna: Revelan el monto que podría recibir Alianza Lima por su fichaje a Universitario

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Todo apunta a que Bryan Reyna vestirá de crema esta temporada tras su paso por Argentina. En medio de los rumores, se reveló el monto que podría recibir Alianza Lima por su fichaje a Universitario de Deportes gracias a un porcentaje que el club blanquiazul aseguró cuando lo vendió al exterior.

Alianza Lima y la cifra por Bryan Reyna

Como detalló el abogado deportivo Marcelo Bee Sellares, todo está listo para que Bryan Reyna llegue a Universitario de Deportes, ya sea a préstamo con opción a compra, una movida que permitirá al club crema potenciar su ataque pensando en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores.

El detalle que llama la atención es que Alianza Lima mantiene un 20% del pase de Bryan Reyna desde su salida al Club Atlético Belgrano, lo que le asegura participación económica en caso de una futura venta.

"Los derechos económicos de Bryan Reyna pertenecen 80% Belgrano, 20% Alianza Lima", indicó Marcelo Bee Sellares en su cuenta de X (antes Twitter).

Según el portal Transfermarkt, el coste de su traspaso de tienda 'íntima' a Argentina fue de 830 mil euros. Tomando esto como referencia, si el Club Atlético Belgrano solicita aproximadamente 600 mil euros por Reyna, la 'U' debería pagar 120 mil euros a Alianza Lima y el resto al conjunto argentino, en un escenario hipotético.

Valor de Bryan Reyna

Bryan Reyna, de 27 años, tiene un valor actual de mercado de un millón de euros, aunque en su mejor temporada con Club Atlético Belgrano en 2024 llegó a registrar 2.50 millones de euros, demostrando su capacidad de crecimiento y rendimiento en la cancha.

¿Dónde jugó Bryan Reyna?

Esta es la lista de los equipos que defendió Bryan Reyna:

Academia Cantolao (Perú)

Mallorca (España)

Toledo (España)

Alcoyano (España)

Barakaldo CF (España)

Las Rozas CF (España)

Alianza Lima (Perú)

Belgrano (Argentina)

De concretarse su llegada, Bryan Reyna se sumaría a la línea ofensiva de la 'U', junto a Álex Valera, Lisandro Alzugaray, José 'Tunche' Rivera, Miguel Silveira y Sekou Gassama.

Así, Bryan Reyna estaría por ponerse la camiseta de Universitario de Deportes, reforzando la ofensiva crema para el Torneo Apertura y la Copa Libertadores. Alianza Lima, por su parte, se asegura un ingreso económico gracias al 20% de su pase que mantiene desde su venta al Club Atlético Belgrano.