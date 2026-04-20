La NASA se anticipa un año: Hoy trasladará parte del cohete de Artemis III para su próximo viaje al espacio

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La NASA no se duerme en sus laureles y apenas dos semanas después de haber culminado con éxito su primera misión tripulada a la Luna en cinco décadas, continúa con sus preparativos para su próxima misión: Artemis III. Este lunes 20 de abril, la agencia espacial estadounidense trasladará una parte importante del cohete SLS, que lanzará su próximo viaje al espacio con astronautas a bordo.

NASA desplaza parte del cohete SLS

A través de sus canales oficiales, la NASA dio a conocer que esta mañana la sección superior del cohete SLS será trasladada desde las instalaciones de ensamblaje Michoud al Centro Espacial Kennedy. Este segmento contiene el tanque de hidrógeno líquido, el tanque de oxígeno líquido, el tanque intermedio y la falda frontal.

Los preparativos de la agencia espacial inician con mucho tiempo de anticipación. En julio del año pasado, por ejemplo, fueron movilizados la sección de motores y una estructura conocida como boat-tail, que los protege durante el lanzamiento. Asimismo, se estima que a más tarde en julio de este año, se desplacen los cuatro motores de la etapa central para su integración con los motores.

En una tarea tan titánica como el lanzamiento de un cohete, la previsión resulta fundamental para garantizar el funcionamiento de todas la partes y el éxito de cada viaje. Esto quedó demostrado en un video que la NASA compartió en el cual se muestra el desplazamiento del cohete entero a la plataforma de lanzamiento en un viaje de 12 horas resumidos en un minuto.

¿Cómo es el cohete SLS?

El SLS se posiciona como el vehículo de lanzamiento más potente de la historia, incluso con más fuerza que el icónico Saturno V de las misiones Apolo. Su estructura se divide en cuatro grandes segmentos: una etapa central de 86 metros que almacena hidrógeno y oxígeno líquido, cuatro potentes motores RS-25, dos propulsores laterales y una etapa de propulsión criogénica.

El programa Artemis se divide en cuatro fases estratégicas para consolidar la presencia humana en el espacio profundo.

La primera misión consistió en un viaje no tripulado de 42 días para probar la resistencia de la nave. Este año, le siguió Artemis II, que repitió el trayecto con astronautas a bordo. El próximo año, Artemis III probará las capacidades de acoplamiento entre la cápsula Orion y las naves espaciales comerciales. Finalmente, a principios de 2028, Artemis IV pondrá al hombre en la superficie lunar después de medio siglo.