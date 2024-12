¡Lamentable! Fallece estrella de TikTok a los 19 años: influencer perdió la vida por extraña enfermedad

El mundo de las redes sociales está de luto. El último miércoles 18 de diciembre, una famosa estrella de TikTok dejó de existir a los 19 años de edad. Su carisma en las plataformas digitales cautivó a cientos de cibernautas, quienes siguieron de cerca su vida, y a su vez, los estragos de una rara enfermedad.

Medios internacionales reportaron el deceso de Beandri Booysen, quien ganó popularidad en la red social china por sus videos llenos de inspiración. La tiktoker compartía parte de sus vivencias afrontando la Progeria, condición que ocasionaba en ella un envejecimiento prematuro, desde que era tan solo una bebé.

El fallecimiento fue confirmado por su madre, Bea Booysen, quien a través del grupo oficial de Beandri en Facebook compartió una imagen de la joven, dedicándole a su vez unas sentidas palabras de despedida. En su relato, destacó que ella era una de las últimas personas en padecer la condición en su natal Sudáfrica.

A su vez, resaltó que la experiencia de vida de Beandri permitió crear conciencia sobre la Progeria, permitiendo visibilizar esta y otras condiciones que padecen muchos niños en el mundo. Si bien la popularidad de la joven podría generar un gran interés mediático tras su muerte, la familia solicitó "privacidad", mientras procesan esta lamentable pérdida.

La joven influencer alcanzó la fama a nivel mundial en las redes sociales, debido a que, padeciendo el síndrome de Progeria de Hutchinson-Gilford, logró superar todos los obstáculos que originaban su enfermedad. Si bien los médicos estimaban que viviría hasta los 14 años, ella demostró fortaleza y continuó adelante.

"He estado viviendo con progeria desde que nací, estoy acostumbrada y he aprendido a lidiar con todos los desafíos y cirugías a lo largo de los años. Me enfrento a todo lo que Dios trae a mi vida, y le doy crédito a mi familia por su fortaleza y apoyo al criarme como una niña 'normal' y no alguien que debe ser visto como diferente de los demás", mencionó Beandri en una entrevista a inicios de 2024.