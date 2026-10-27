Chancay: camión que trasladaba polluelos quedó totalmente calcinado tras incendiarse en la Panamericana Norte

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un camión que transportaba polluelos se incendió y quedó totalmente calcinado en el kilómetro 82 de la Carretera Panamericana Norte, en el distrito de Chancay, provincia de Huaral. El incendio se reportó hace pocas horas en la vía que une Lima con el norte peruano.

Las llamas destruyeron el camión con polluelos en el km 82

El vehículo, que llevaba aves recién nacidas, se prendió en fuego a la altura del kilómetro 82, en territorio de Chancay. La unidad quedó totalmente calcinada, es decir, destruida casi por completo por las llamas.

Los polluelos son crías de aves muy pequeñas que, por lo general, se trasladan en vehículos de carga hacia granjas o centros de crianza. De tal forma, la información conocida solo indica que el camión los transportaba cuando se incendió, sin precisar destino ni cantidad.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un camión quedó calcinado cuando transitaba por el Km. 82 de la Panamericana Norte, distrito de Chancay. A consecuencia del siniestro más de 4 000 polluelos perdieron la vida.



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El punto del siniestro está en la Panamericana Norte, una de las principales rutas del país, que conecta Lima con las regiones del norte. Chancay pertenece a la provincia de Huaral, en la región Lima, y se encuentra al norte de la capital del país.

Hasta el momento, los datos disponibles no precisan cómo empezó el fuego ni si hubo personas heridas. Tampoco se han detallado otros aspectos del hecho, por lo que la información podría ampliarse pronto conforme se conozcan nuevos reportes sobre lo ocurrido en el kilómetro 82.

Un caso similar en Colombia y vecinos intentaron rescatarlos

Un caso que generó mucho rechazo ocurrió en Colombia, cuando un camión con 3.000 pollos fue incendiado en un ataque el domingo 26 de abril, en Jamundí, Valle del Cauca. Según El País, las aves iban destinadas al sacrificio y la vía quedó completamente bloqueada para el tránsito.

Tras el ataque, varios habitantes de Río Claro se acercaron al lugar con la intención de evitar que las llamas se propagaran. En medio del riesgo, intentaron apagar el fuego y recuperar parte de los pollos, que estaban dentro de contenedores en el camión incendiado.

La Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Fenavi, se pronunció sobre el hecho, y las autoridades y distintos sectores lo rechazaron. También expresaron su preocupación por la violencia en el Cauca y el Valle del Cauca, regiones afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.

Un camión con polluelos quedó calcinado tras un incendio en el kilómetro 82 de la Panamericana Norte, en Chancay, sin causas ni heridos confirmados hasta ahora. Un caso similar en Colombia, donde fue incendiado un camión con 3.000 pollos, generó rechazo y movilizó a vecinos.