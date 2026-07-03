Presidente del JNE responde a Roberto Sánchez: "Hemos resuelto todas las incidencias antes de la proclamación"

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Tras la proclamación oficial de Keiko Fujimori como presidenta del Perú, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, ofreció una conferencia de prensa en la que respondió, entre otras dudas, a las críticas de Roberto Sánchez y su partido Juntos por el Perú, quienes apelaron la proclamación alegando irregularidades en los votos emitidos en el extranjero.

JNE resolvió incidencias antes de la proclamación

Burneo fue enfático al señalar que todas las incidencias y apelaciones fueron atendidas antes del acto oficial, garantizando así la transparencia del proceso.

"Hemos dado por ganadora a la plancha presidencial de Fuerza Popular. Hemos resuelto todas las incidencias antes de la proclamación a efectos de garantizar una respuesta motivada por todas las apelaciones que se han presentado por parte de la organización Juntos por el Perú".

De esta manera, el titular del JNE descartó que existan recursos pendientes que pudieran alterar el resultado final, subrayando que la proclamación se realizó con todas las garantías legales y administrativas.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Ante la consulta de Exitosa sobre las críticas de Roberto Sánchez al proceso electoral, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, aseguró que todas las incidencias fueron atendidas antes de la proclamación oficial de Keiko... pic.twitter.com/hDVPH63OFH — Exitosa Noticias (@exitosape) July 3, 2026

Presencia polémica en la embajada de EE.UU.

Respecto a los cuestionamientos de Sánchez por su asistencia al evento de la embajada de Estados Unidos, Burneo defendió su participación, alegando que se trataba de un evento de tipo público y oficial, aunque sin entrar en mayores detalles sobre los motivos de priorizar, en palabras de Sánchez, "rumbear" durante el final del proceso electoral.

"Nosotros hemos participado de una ceremonia oficial por el día de la independencia de los Estados Unidos, al igual que muchos funcionarios y el sector privado. Es un evento público y respecto a ello no tengo nada más que indicar".

Con ello, buscó cerrar la polémica sobre su presencia en la celebración diplomática, que Sánchez había calificado como inoportuna en medio de la tensión electoral.

Desde Juliaca - Puno, Roberto Sánchez declara sobre la proclamación electoral de la segunda vuelta 2026. pic.twitter.com/XCmvkfeP6b — Yachay Wasy / Prensa Alternativa (@Yachay_Wasy) July 3, 2026

La proclamación oficial

El acto de proclamación se realizó en la sede del JNE en Lima, con la presencia de autoridades electorales y representantes de partidos políticos.

Sin embargo, Keiko Fujimori no asistió a la ceremonia, enviando en su lugar a miembros de su plancha presidencial y cuerpo técnico de Fuerza Popular. La ausencia fue interpretada como una decisión estratégica, dado el clima de polarización y las protestas convocadas por sectores opositores.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, oficializó la proclamación de Keiko Fujimori y de su fórmula presidencial.



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La respuesta de Roberto Burneo busca reafirmar la legitimidad del proceso electoral frente a las críticas de Juntos por el Perú. Sin embargo, la polémica por su asistencia a la embajada de EE.UU. refleja la tensión política del momento, pero Burneo insiste en que se trató de un acto público sin implicancias en su rol institucional.

La proclamación, pese a la ausencia de Fujimori, marca el inicio de una nueva etapa política en el país, con una oposición que ya anticipa su papel crítico en el Congreso y en las calles.