Lula da Silva lanza advertencia a Trump y defiende la soberanía de Brasil en la ONU: "No cabe en el patio trasero de nadie"

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Brasil, Lula da Silva, participó del Debate General de Alto Nivel del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General, celebrado en Nueva York. Durante su exposición defendió la soberanía del país sudamericano y reafirmó que "Brasil no cabe en el patio trasero de nadie" en rechazo a las injerencias de Estados Unidos.

Lula da Silva advierte a Donald Trump en la ONU

A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales en Brasil,en las que buscará un cuarto mandato, el presidente brasileño compareció ante diversos líderes del mundo en la ONU y lanzó un mensaje en alusión a Estados Unidos y afirmó que América Latina necesita "socios con una agenda positiva" y no presiones externas.

"Brasil no cabe en el patio trasero de nadie", sostuvo Lula desde la tribuna de la ONU, al advertir sobre las "tentaciones hegemónicas" de "la mayor potencia del mundo".

Además, el mandatario aseguró que la región vuelve a presenciar "injerencia externa en procesos electorales" y que "la democracia está nuevamente en jaque" por lo que enfatizó que no permitirá que "los enemigos de la democracia internos y externos atenten contra la voluntad popular".

En ese sentido, alertó la presencia de injerencia externa de Estados Unidos en los procesos electorales en Brasil, donde actualmente postulan 13 candidatos entre los que figura Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por golpismo que ha recibido abiertamente el respaldo del presidente de EE.UU. Donald Trump.

El jefe de Estado norteamericano ejerció presiones arancelarias contra Brasil para que Jair Bolsonaro no fuera juzgado y aunque, Lula y Trump se han reunido en la Casa Blanca, esto no ha librado al país amazónico de una segunda tanda de aranceles.

"No permitiremos que los enemigos de la democracia, ya sean internos o externos, socaven la voluntad popular. La democracia brasileña pertenece a los brasileños. Brasil seguirá siendo un país soberano", afirmó Lula.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirma durante su discurso en la apertura de la 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York que "Brasil no cabe en el patio trasero de nadie".



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Críticas al Consejo de Seguridad de la ONU

En otro momento de su alocución, Lula criticó el "inmovilismo" del Consejo de Seguridad de la ONU y la "insensatez" de las superpotencias en los conflictos abiertos. Brasil insiste en la ampliación de este consejo para el sur global y un asiento permanente en el mismo.

"La ONU está fallando en una de sus misiones más importantes: librar a la humanidad del flagelo de la guerra. Su capacidad para proteger a los más vulnerables, aquellos sin ejércitos ni arsenales, nunca ha sido tan escasa", afirmó Lula.

El gobernante brasileño defendió una solución negociada a la guerra de Ucrania y llamó a los miembros del Consejo de Seguridad a reunirse para poner fin a este conflicto y al de Irán.

Durante su exposición en el Debate General de Alto Nivel del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea Generalde la ONU, el presidente brasileño Lula da Silva defendió la soberanía de Brasil en rechazo a las injerencias de Estados Unidos.