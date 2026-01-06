Fuerzas Armadas de Venezuela respaldan a Delcy Rodríguez: "Acompañaremos a la presidenta"

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En la noche del lunes 5 de enero unas explosiones y estruendos crearon alarmas de un posible golpe de Estado en Venezuela, lo que al final fue descartado. Horas después, las Fuerzas Armadas de esta nación, por medio de Vladimir Padrino, el ministro del Interior, salió a respaldar a la presidenta Delcy Rodríguez.

Cuenta con su lealtad

A través de su cuenta oficial de Telegram, el funcionario del gobierno venezolano realizó una publicación en la que expresa la lealtad hacia el nuevo mando en el Ejecutivo. Aseguró que apoyará en el crecimiento de la nación en todos su ámbitos, como un legado que le dejó el exmandatario Nicolás Maduro.

"Hoy ha sido un día de victoria constitucional: La Patria continúa su marcha imparable a la prosperidad económica, al desarrollo y a la reconciliación de todos los venezolanos, teniendo a la paz como medio y como fin, tal como siempre nos ha insistido nuestro Comandante en Jefe Nicolás Maduro Moros", escribió Padrino.

Complementó su mensaje aseverando que la nueva jefa de Estado cuenta con todo el respaldo de las instituciones castrenses, eliminando opciones de atentados contra la institucionalidad. Sentenció su publicación indicando que estará a su disposición ante el complicado escenario que atraviesa el país sudamericano.

"Preservando el sagrado bien de la independencia, desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acompañaremos a la doctora Delcy Rodríguez, Presidenta Encargada de la República, en la difícil tarea que las turbulencias geopolíticas y la patria demandan. ¡Cuente con nosotros!", culminó.

Repudio al 'secuestro' de Maduro

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado 3 de enero por parte de tropas de los Estados Unidos, el titular del Interior venezolano condenó el acto, calificándolo como un secuestro. En ese escrito, adelantó el apoyo a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de designar como encargada del gobierno a la entonces vicepresidenta.

"La FANB rechaza contundentemente el cobarde secuestro de nuestro presidente y de su señora esposa, la Primera Dama. Asimismo, en atención a la decisión del TSJ del día de ayer, mediante la cual se designa a la Dra. Delcy Rodríguez, para asumir en condición de encargada, todas las atribuciones, deberes y facultades como presidenta" expresó.

