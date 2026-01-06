Capturado en Huaral: Prófugo internacional fue detenido en Chile por búsqueda por doble homicidio

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Capturado en territorio peruano tras una búsqueda internacional. Un hombre acusado por doble homicidio en Chile fue detenido tras las labores de investigación policial de la Policía Nacional del Perú (PNP) y agentes del Ministerio del Interior (Mininter) en la ciudad de Huaral durante la tarde del 6 de enero.

El hombre de nacionalidad peruana era requerido por la justicia de Chile tras la notificación de alerta roja por la Interpol.

Fue detenido en Huaral

Un hombre buscado desde mediados del 2025 fue capturado por las autoridades policiales del Perú tras contar con la notificación roja para detener a un presunto homicida por cometer crímenes en Chile.

El hombre identificado como César Eduardo Napurí Sarrín, ciudadano natural de Huacho, fue detenido durante horas de la tarde cuando se encontraba realizando entrenamientos físicos. El hombre es conocido como alias 'Cachorro" en el mundo del hampa.

La intervención se dio en coordinación entre las labores de inteligencia de la División General de Inteligencia del Mininter y el Departamento de Investigación Criminal de Huaral que dieron con la captura del imputado internacional.

El ciudadano peruano fue detenido en la vía pública de manera intempestiva tras el seguimiento de las autoridades peruanas. Con ello, Chile dispondrá su extradición para que pueda ser penado por los delitos cometidos.

Con notificación roja de Interpol

La alerta roja emitida por Interpol dispuso que el hombre se encontraba en condición de prófugo internacional. Este sujeto es investigado en Chile por dos casos de homicidio calificado los que habrían sido cometidos en agosto del 2025.

El crimen sucedió en la comuna de Recoleta donde dos víctimas fallecieron producto de múltiples impactos de arma de fuego las que habrían sido propiciadas por Napurí Sarrín. Se desconoce el móvil exacto de este hecho.

Al sujeto también se le imputa el delito de porte ilegal de armas dando cuenta de la peligrosidad del sujeto natural de Huacho. Tras su detención el hombre fue trasladado hacia la comisaría de Pachacútec en donde se encuentra a disposición de las autoridades competentes.

Por contar con trámites de detención preventiva y extradición, la justicia chilena requerirá su extradición en la prontitud para que enfrente los graves cargos con los que es imputado.

Un peruano imputado por el delito de doble homicidio fue detenido en Huaral quien contaba con notificación roja de la Interpol por el doble crimen cometido en Chile.