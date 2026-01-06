Popular INFLUENCER fue detenido por la policía en plena transmisión EN VIVO ¿Qué pasó?

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un popular influencer y streamer fue detenido por la policía tras exhibir una pistola de juguete cerca del Parlamento británico y el Big Ben, mientras estaban en plena transmisión en vivo en la plataforma Twitch.

Arrestan a streamer e influencer en vivo

Momentos de tensión vivió un conocido streamer mientras transmitía en vivo. Pues bien, de acuerdo a los primeros reportes, el influencer Krimoe Klips se encontraba cerca del Puente de Westminster cuando comenzó a sacar un arma de imitación y la mostró ante las cámaras mientras imitada a raperos de Atlanta.

Pero no todo quedó ahí, ya que el streamer no solo mostró el objeto, sino que simuló sonidos de disparos: ¡"bang, bang, bang"!, en plena vía pública, e incluso, se le puede escuchar decir "que se j**a la policía". A pesar de que Krimoe, quien tiene 50 mil seguidores en Twitch y 80 mil en Instagram, aclaró que el arma era de utilería, la escena provocó la movilización inmediata de la Policía Metropolitana, quienes llegaron al sitio en varias patrullas y rodearon al grupo.

"¿Alguien tiene un arma?", exclamaron las fuerzas del orden, mientras llegaban a la zona y detenían no solo a Krimoe, sino también a otros 11 hombres la noche del sábado. Todos fueron subidos a las patrullas policiales.

De acuerdo con testimonios de la policía entregado a Daily Mail y LBC, los arrestados quedaron bajo sospecha de posesión de un arma de imitación en un lugar público.

Policía detuvo a influencer y 11 hombres más

En un comunicado, la Policía Metropolitana dijo: "La policía fue llamada a las 22:50 horas del sábado 3 de enero cerca del Puente de Westminster, luego de informes de un grupo de hombres que portaban un arma de fuego".

Luego, detallaron que los jóvenes fueron "puestos en libertad bajo fianza a la espera de más investigaciones". Dos días después del incidente, Krimoe publicó en YouTube el video completo del arresto bajo el título "Me convertí en un YN y me arrestaron", aclarando que se trató de una actuación con fines de entretenimiento.

La publicación generó una fuerte reacción en redes sociales, donde múltiples usuarios calificaron la acción como "irresponsable" y denunciaron que, pese a tratarse de una arma falsa, se trató de un acto polémico y riesgoso.

Krimoe gets arrested live on stream outside the Big Ben after he was allegedly seen with a Firearm on Camera🔫 but later believed to be a BB G*n.



Streaming in the UK is different from Streaming in US 😭😭 pic.twitter.com/vSBomTl9uL — 🇯🇲 TMC Music Connoisseur (@MusicConnoisseu) January 4, 2026

De esta manera, un streamer estadounidense de Twitch fue detenido por la policía cerca de la torre del Big Ben, sospechoso de mostrar lo que se cree que es una "pistola de juguete".