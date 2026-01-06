Trágico accidente: Anciano y menor de edad perdieron la vida en una colisión vehicular

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una colisión vehicular acabó con la vida de un anciano de 90 años y una menor de edad de solo seis. A pesar de que no eran familia, la buena relación que forjaron los hizo amigos, estando juntos en un auto que se vio envuelto en un accidente que tuvo resultados trágicos para ambos.

Se dirigían a cita médica

La fatalidad ocurrió el último viernes, cuando el nonagenario y la infante iban como pasajeros, mientras su esposa (70) conducía una camioneta por las calles de Staten Island, Nueva York, en Estados Unidos cerca de las 10.00 am. De pronto, un auto los impactó cuando trató de voltear a la izquierda en una vía, según la policía local.

El adulto mayor fue identificado como Gerardo Ávila, mientras que la niña respondía al nombre de Anheli Vásquez-Trinidad, ambos de nacionalidad dominicana. Perla como fue identificada la cónyuge, y que ayudaba con el cuidado de la menor, acabó con heridas graves, pero fuera de peligro.

Se llegó a conocer que el anciano perdió la vida al llegar al hospital del campus norte de la Universidad de Staten Island. Por su parte, la criatura fue atendida de emergencia, pero fue declarada muerta 48 horas después, en la mañana del domingo 4 de enero.

La pareja se dirigía a una cita médica para un tratamiento de quimioterapia, debido al mieloma múltiple que le habían detectado a Ávila hace poco. Por otra parte, el conductor del auto que no fue identificado, terminó con algunos golpes. No se registraron arrestos y el caso está en investigación para determinar responsabilidades.

Madre afirma que víctimas eran cercanas

De acuerdo a la progenitora de Anheli Vásquez-Trinidad, ella formó una buena relación amical con Gerardo Ávila, pese a la diferencia de edad, no obstante, lamentó que haya tenido que regresar a su domicilio sin su pequeña. "Hoy, domingo, vuelvo a casa y no tengo a mi princesa conmigo... Me siento muy mal... Tengo el corazón roto", indicó.

El nonagenario había llegado a Estados Unidos en la década de los 80 proveniente de República Dominicana. Por otro lado, la infante nació en Nueva York y era de origen dominicano. Su familia creó una cuenta en Gofoundme por los altos costos del sepelio.

