Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, según Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el régimen chavista acordó entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a su país. El anuncio fue realizado a través de la red Truth Social y precisó que el crudo será vendido a precio de mercado, con los fondos bajo control de su administración.

"Ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para asegurar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos", afirmó.

Implementación inmediata

Trump indicó que dio la orden al secretario de Energía, Chris Wright, para poner en marcha el plan de inmediato. El petróleo será transportado por buques de almacenamiento y descargado directamente en puertos estadounidenses.

Según fuentes consultadas por Reuters, Washington y Caracas han mantenido conversaciones para organizar el envío de crudo a refinerías estadounidenses, lo que podría redirigir cargamentos originalmente destinados a China.

Venezuela acumula millones de barriles de crudo en tanqueros y depósitos, sin posibilidad de exportarlos debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos en diciembre, en el marco de la presión internacional que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

El acuerdo en discusión podría requerir la reasignación de embarques previstos para el mercado asiático, especialmente China, principal comprador de petróleo venezolano en la última década.

Chevron y licencias especiales

Actualmente, el flujo de crudo venezolano hacia Estados Unidos está controlado únicamente por Chevron, socio principal de PDVSA, bajo licencia especial del gobierno estadounidense.

Chevron ha mantenido exportaciones regulares de entre 100.000 y 150.000 barriles diarios durante el bloqueo, mientras otras compañías internacionales permanecen restringidas. Washington y Caracas también evalúan realizar subastas para compradores estadounidenses y otorgar licencias especiales a socios de PDVSA como Reliance, CNPC, Eni y Repsol.

Economía y reconstrucción

El secretario del Interior, Doug Burgum, calificó el anuncio como una buena noticia, señalando que "Venezuela tiene una oportunidad ahora de recibir capital para reconstruir su economía" y que la cooperación con tecnología estadounidense podría transformar el sector energético del país sudamericano.

El acuerdo anunciado por Trump marca un giro en la relación energética entre Washington y Caracas, en un contexto de sanciones y tensiones políticas. La entrega esta enorme cantidad de barriles petroleros refleja la estrategia de Estados Unidos de asegurar suministro y proyectar control sobre los ingresos, en medio de la crisis política tras la captura de Maduro.