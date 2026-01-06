María Corina Machado estaría dispuesta a entregar el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, reveló estar "dispuesta" a compartir el Premio Nobel de la Paz con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump tras el operativo militar en Caracas que resultó con la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela.

La declaración de Machado se da tras la conferencia brindada por el mandatario estadounidense donde anunció que el gobierno norteamericano "gestionaría" Venezuela hasta lograr una "transición segura".

"Dispuesta" a compartir Nobel de la Paz con Trump

Tras el estallido político en Venezuela, María Corina Machado brindó la primera entrevista a la prensa donde habló sobre la captura de Maduro y la consolidación de la oposición democrática en el país sudamericano.

En la entrevista se dio un recuento de los obstáculos impuestos por el régimen chavista para impedir la llegada de la transición hacia la democracia. En su recuento precisó el vínculo y cooperación con Edmundo González Urrutia. "Nos movimos por todo el país y logramos unirlo y derrotar a Maduro de manera aplastante", precisó.

Al ser consultada por su dedicatoria al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al momento de recibir el Premio Nobel de la Paz , Machado precisó que consideró en su momento que este "se lo merecía".

Ahora, tras la captura de Nicolás Maduro, precisó y concuerda en que "era imposible de lograr lo que recientemente él (Trump) ha hecho" en el operativo militar del 3 de enero.

En ese sentido, agradeció en nombre de los venezolanos por su "valiente misión" para desmantelar al régimen chavista y señaló que se encuentra "dispuesta" a compartir el reconocimiento y entregarlo al presidente estadounidense.

"Todavía no ha pasado, pero ciertamente me encantaría estar poder decirle personalmente decirle, porque este es el premio de los venezolanos, ciertamente quieren entregárselo y compartirlo con él", precisó para Fox News.

🇻🇪🇺🇸 | La venezolana Machado ahora dice que está "dispuesta" a entregarle su Premio Nobel de la Paz a Trump.



"Aún no ha sucedido, pero ciertamente me encantaría".

pic.twitter.com/uoLUhMXsvr — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 6, 2026

Habló sobre su retorno a Venezuela

Debido a la persecución política, Machado declaró que planea regresar a Venezuela "lo más pronto posible". Añadió que su permaneció en la clandestinidad por 60 meses y decidió salir porque "confiaba en que era más usual para su causa salir a hablar".

Añadió que lo observado en las horas posteriores a la captura genera "alarma" ante las persecuciones y detenciones "de cada venezolano que apoya las acciones del presidente Trump".

María Corina Machado mencionó que el deseo de compartir el Premio Nobel de la Paz con el presidente Donald Trump parte del deseo de los venezolanos por su contribución a desmantelar el régimen de Nicolás Maduro.