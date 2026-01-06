RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Domingo Pérez señala que aún no ha sido designado a una fiscalía: "Se mudaron y me dejaron solo"

En conversación con Exitosa, el fiscal José Domingo Pérez indicó que, tras la desactivación de los Equipos Especiales, aún no se le ha notificado formalmente en qué fiscalía continuará laborando.

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/01/2026

El fiscal José Domingo Pérez precisó que, tras la desactivación oficial de los Equipos Especiales del Ministerio Público, su persona aún no ha sido notificada sobre a que fiscalía pertenecerá. 

Ello, luego que el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, asegurará que los fiscales retornarían a sus fiscalías de origen. "Se mudaron y me dejaron solo", precisó Domingo Pérez.

"Yo soy el único que se ha quedado en la mudanza que han hecho a otra casa y esperando que designen mi ubicación (...) se mudaron todos de la casa y me dejaron solo", precisó.

 

