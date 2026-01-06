Domingo Pérez señala que aún no ha sido designado a una fiscalía: "Se mudaron y me dejaron solo"

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fiscal José Domingo Pérez precisó que, tras la desactivación oficial de los Equipos Especiales del Ministerio Público, su persona aún no ha sido notificada sobre a que fiscalía pertenecerá.

Ello, luego que el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, asegurará que los fiscales retornarían a sus fiscalías de origen. "Se mudaron y me dejaron solo", precisó Domingo Pérez.

No cuenta con fiscalía asignada

"Yo soy el único que se ha quedado en la mudanza que han hecho a otra casa y esperando que designen mi ubicación (...) se mudaron todos de la casa y me dejaron solo", precisó.

Noticia en desarrollo...