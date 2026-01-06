Claudia Sheinbaum pide un "juicio justo" para Nicolás Maduro en Estados Unidos

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó un "juicio justo" para el ex dictador chavista, Nicolás Maduro, capturado y trasladado a Estados Unidos, donde enfrentará la justicia ante un tribunal de Nueva York.

Continúa llamándolo presidente

Como parte de sus conferencias de prensa matutinas, la mandataria mexicana aprovechó para hacer una solicitud al país liderado por Donald Trump respecto al futuro judicial de Nicolás Maduro.

"Ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo, siempre. Eso es lo que hay que pedir, para que realmente en todo, para todos y en cualquier circunstancia, y en esta en particular, pues tiene que haber celeridad y justicia", afirmó la mandataria izquierdista.

En ese sentido, reiteró la postura de México sobre el rechazo a la intervención estadounidense, pues afirmó que más allá de la opinión que se tenga de la presidencia de Maduro o el régimen, su Gobierno condena la "invasión" de Washington.

Asimismo, se refirió a una posible intervención a México y consideró que EE. UU. tiene más elementos para realizarla al declarar a los cárteles como terroristas y al fentanilo un arma de destrucción masiva. Sin embargo, la jefa de Estado rechazó que ello pueda suceder, debido a que en la Constitución se incorporaron ciertos elementos para defender el territorio y la administración.

ONU rechaza acción de EE. UU.

La información la brindó a los medios la portavoz del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, quien señaló que la posición ante EE. UU.

"Estados Unidos ha justificado su intervención alegando el prolongado y atroz historial de derechos humanos del gobierno venezolano, pero la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos no puede lograrse mediante una intervención militar unilateral que viola el derecho internacional. El pueblo venezolano merece rendición de cuentas mediante un proceso justo y centrado en las víctimas", sostuvo.

El Alto Comisionado de la ONU teme que la militarización de Venezuela y la inestabilidad actual tras la intervención de Estados Unidos sobre genere mayor vulneración a los derechos humanos de la ciudadanía. Asimismo, se refirieron al estado de excepción declarado en Venezuela tras la captura de Maduro.

"El estado de emergencia declarado por las autoridades venezolanas que entró en vigor el sábado genera preocupación pues autoriza restricciones a la libre circulación de personas, la confiscación de bienes necesarios para la defensa nacional y la suspensión del derecho de reunión y de protesta, entre otras medidas", indicó.

Es en ese contexto que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió un "juicio justo" para Nicolás Maduro en Estados Unidos, tras ser capturado el último 3 de enero.