Donald Trump destaca operación militar en Venezuela: "Fue brillante, tácticamente fue algo increíble"

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resaltó la operación militar que realizaron en Venezuela y afirmó que ninguna otra potencia podría realizar una misión de ese nivel.

Destaca operación militar en Venezuela

Este martes 6 de enero, en un discurso frente a congresistas respublicanos en el Centro Kennedy de Washington, el mandatario norteamericano, dio a conocer detalles inéditos sobre los motivos y la eejcución de la operación militar que logró la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Dicha intervención, efectuada la madrugada del pasado sábado 3 de enero, ha sido catalogada por el jefe de Estado de EE.UU. como una "hazaña militar increíble".

"Fue tan brillante la electricidad de casi todo el país se apagó de golpe. Ahí fue cuando supieron que había un problema, no había electricidad. Caracas no hay electricidad. Las únicas personas que tenían velas, simplemente estaba apagado. Los tomamos un poco por sorpresa, pero fue brillante, tácticamente fue algo increíble", manifestó.

No obstante, el éxito tuvo un costo humano debido a que de acuerdo al mandatario, durante el despliegue "muchos murieron, la mayoría cubanos". Al respecto, Trump justificó la medida describiendo a Maduro Moros como un líder "extremadamente violento" que "mató a millones de personas y torturó a innumerables víctimas".

Asimismo, reveló que existen infraestructuras represivas en la capital venezolana. "Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas que ahora está siendo clausurada, pero ha torturado a gente", puntualizó el inquilino de la Casa Blanca.

Arremete contra manifestaciones a favor del líder chavista

En otro momento de su comparecencia, Donald Trump, arremetió con las muestras de favor que se han suscitado recientemente a favor de Nicolás Maduro y con la cual exigen su liberación junto a la de su esposa. Bajo esa premisa, consideró que estas se encuentrna financiadas por la "izquierda radical".

Además, ironizó sobre el material gráfico de los protestantes indicando que portan carteles de protesta "carísimos" e inclusive, llegó a afirmar, en tono sarcástico, que le gustaría contratar al diseñador de dicha cartelería para su propia campaña.

Mientras el debate político aún continúa, la batalla legal ya dio inicio. El último lunes 5 de enero Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de todos los cargos que se les imputa ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Es en este escenario, en que Donald Trump resaltó la operación militar que logró la detención de Nicolás Maduro y la catalogó como una "hazaña militar increíble".