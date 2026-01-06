"Nadie externo gobierna Venezuela": La respuesta de Delcy Rodríguez a Donald Trump sobre administrar el país

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este martes que "ningún agente externo gobierna" el país, en respuesta a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que parte de su administración coordinará la transición tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Estamos acá gobernando junto al pueblo, el Gobierno de Venezuela rige nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierne a Venezuela".

Así lo señaló Rodríguez durante la instalación de la comisión del Estado Mayor Agroalimentario, transmitida por el canal estatal VTV.

Marchas en Caracas

Rodríguez destacó que el pueblo venezolano se mantiene activo en las calles, marchando para exigir la libertad de Maduro y Flores. En Caracas, simpatizantes del chavismo portaron pancartas y consignas que califican la captura como un "secuestro" por parte de Estados Unidos, mientras se proyectaban imágenes del mandatario detenido.

La presidenta encargada exhortó a los venezolanos a seguir trabajando para cumplir los objetivos productivos del país, pese a las amenazas externas.

La narrativa chavista

El discurso de Rodríguez refuerza la narrativa oficial de que la captura de Maduro no implica el fin del chavismo. En paralelo, el número dos del régimen, Diosdado Cabello, aseguró que el presidente "volverá" y que la Revolución Bolivariana sigue vigente, esto durante una marcha de mujeres simpatizantes.

"Quienes ríen pensando que se llevaron a Nicolás y con ello va a caer la revolución bolivariana, no conocen este pueblo", afirmó.

Cabello insistió en que Maduro será devuelto y que la revolución continuará, aunque sus palabras generaron confusión al recordar que al expresidente Hugo Chávez "lo mataron", comentario que contradice la narrativa oficial sobre su fallecimiento en 2013. Pese a ello, el mensaje central fue claro: el chavismo busca proyectar cohesión y resistencia frente a la intervención extranjera.

Las declaraciones de Delcy Rodríguez apuntan a reforzar la idea de que Venezuela se gobierna desde dentro y no bajo la tutela de agentes externos. Su mensaje busca transmitir fortaleza institucional y cohesión política en un momento de alta presión internacional.

Como complemento, las palabras de Diosdado Cabello insisten en que la revolución bolivariana sigue viva y que Maduro "volverá", reforzando la narrativa chavista de continuidad frente a la captura del líder.