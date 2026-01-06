Diosdado Cabello asegura que Nicolás Maduro "volverá" y que la revolución bolivariana sigue vigente

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, afirmó este lunes que Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, "volverá" y que aún frente a este escenario desfavorable, niega que el régimen chavista caiga y que, al contrario, "sigue la Revolución Bolivariana" dentro del país.

"Quienes ríen pensando que se llevaron a Nicolás [Maduro] y con ello va a caer la revolución Bolivariana, no conocen este pueblo"

Así lo expresó durante una marcha de mujeres simpatizantes del gobierno realizada en Caracas para exigir su liberación, con una pantalla posterior que mostraba una foto de Maduro y su esposa Cilia Flores, a la par de un mensaje a modo de protesta: "Los queremos de vuelta".

🇻🇪 | AHORA — Diosdado Cabello dice que la dictadura no caerá y que Nicolás Maduro regresará a Venezuela.pic.twitter.com/FTxUDWXSCV — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 6, 2026

La consigna fue interpretada como un llamado de atención ante lo que el régimen insiste en calificar como un "secuestro" por parte de Estados Unidos en su operación para retener al líder chavista, criticando duramente también a los que celebran la caída de Maduro.

"Quienes se rían hoy de su propia desgracia no entienden que aquí todavía se vive la revolución bolivariana; no lo van a entender y no nos interesa explicarles. Aquí la revolución seguirá adelante, y a Nicolás y a Cilia nos los tendrán que devolver.

Diosdado Cabello intenta forjar una épica de resistencia:

"A Cilia Flores no se la iban a llevar. Y ella dijo que si se llevaban a Maduro, se la llevaban a ella".

Narrativa de sacrificio y lealtad forzada para encubrir la caída del poder. pic.twitter.com/cB0dCMiJa0 — Maibort Petit (@maibortpetit) January 6, 2026

El número dos del régimen también aseguró que él y sus aliados traerán de vuelta al presidente de Venezuela, afirmando que cuentan con la capacidad de hacerlo, aunque sus palabras generaron confusión en algunos sectores tras asegurar que a Hugo Chaves, máxima figura de la dictadura, "lo mataron".

"Nosotros perdimos al comandante Hugo Chávez. No tenemos la capacidad físicamente de regresarlo, porque lo mataron, pero a Nicolás sí lo vamos a regresar".

La crisis y la negación

La declaración ocurre en un momento de alta tensión en Venezuela. Tras la captura de Maduro, el país enfrenta una crisis política y económica marcada por protestas tanto de simpatizantes como de opositores.

Gobiernos de la región han pedido garantías democráticas, mientras Estados Unidos mantiene firme su postura de juzgar a Maduro por violaciones a los derechos humanos y corrupción. En paralelo, la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta interina ha generado incertidumbre sobre la gobernabilidad, mientras el chavismo busca mostrar cohesión y respaldo popular.

Las palabras de Diosdado buscan proyectar fortaleza y continuidad del chavismo, con la promesa de que Maduro "volverá". Aunque su referencia a Chávez generó desconcierto, el mensaje principal fue claro: el régimen insiste en que la revolución bolivariana sigue viva y que la captura de Maduro no marca su final.