Presidente Balcázar sobre Hernando de Soto: "Lo elegí para garantizar el modelo económico"

En entrevista exclusiva con Exitosa, el presidente José María Balcázar se refirió sobre la designación de Hernando de Soto como su primer ministro, quien este martes 24 de febrero jurará al cargo.

Hernando de Soto / José María Balcázar. Presidencia de la República

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 23/02/2026

Este lunes 23 de febrero, el presidente José María Balcázar dio detalles en Exitosa sobre la designación de Hernando de Soto como su primer ministro, quien el día de mañana jurará al cargo, junto a su Gabinete Ministerial

En entrevista exclusiva para el programa "Hablemos Claro", el mandatario destacó la trayectoria, experiencia y contactos del economista, aseverando que su elección responde a la necesidad de garantizar el modelo económico.

(Noticia en desarrollo...)

