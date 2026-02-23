Presidente Balcázar sobre Hernando de Soto: "Lo elegí para garantizar el modelo económico"

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este lunes 23 de febrero, el presidente José María Balcázar dio detalles en Exitosa sobre la designación de Hernando de Soto como su primer ministro, quien el día de mañana jurará al cargo, junto a su Gabinete Ministerial.

En entrevista exclusiva para el programa "Hablemos Claro", el mandatario destacó la trayectoria, experiencia y contactos del economista, aseverando que su elección responde a la necesidad de garantizar el modelo económico.

(Noticia en desarrollo...)