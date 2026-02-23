¿Cuál es el precio del DÓLAR HOY en Perú? Tipo de cambio del lunes 23 de febrero

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Así amaneció el precio del dólar hoy en Perú, ¿subió o bajó? Conoce en esta nota de Exitosa cómo cotiza el tipo de cambio en la jornada de este lunes 23 de febrero para anticiparte a los riesgos y evitar afectaciones a tu economía.

Precio del dólar en Perú este lunes

Perú atraviesa un nuevo gobierno de transición tras la censura de José Jerí. Actualmente, quien se encuentra liderando nuestro país es José María Balcázar, quien ahora deberá escoger a las personas que formen parte de su gabinete, que, según se reveló, será encabezado, como premier, por el economista Hernando de Soto.

La designación de nuevos ministros genera expectativas sobre el rumbo de la economía; pues bien, los inversionistas observan si el nuevo gabinete respetará la independencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Además, como se sabe, el precio de esa divisa estadounidense en este contexto es fundamental porque el tipo de cambio funciona como un termómetro de la confianza del mercado en la estabilidad política y económica del país.

Por ello, mantenerse informado sobre el comportamiento de esa moneda extranjera permite no solo a los inversionistas, sino también a la ciudadanía en general, planificar mejor y gestionar riesgos y aprovechar oportunidades en un entorno fluctuante. Una entidad que te permite identificar el valor del dólar de forma diaria es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

LUNES, 23 DE FEBRERO Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio este sábado, 21 de febrero? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.353 S/ 3.360

Cambios y fluctuaciones del dólar en Perú

Ten en cuenta que el tipo de cambio revelado por el organismo técnico especializado adscrito al MEF no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días. En ese marco, recuerda que la compra y venta del dólar el último viernes 20 y sábado 21 de febrero fueron los siguientes:

Viernes 20 de febrero: Compra a S/3.360 - Venta a S/3.366.

Sábado 21 de febrero: Compra a S/3.353 - Venta a S/3.360.

Tipo de cambio dólar paralelo

Tener en cuenta el precio de esa divisa en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú te permitirá gestionar mejor tu economía. De acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe, el dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', cotiza de esta manera en la mañana de este lunes, 23 de febrero:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.370.

Precio del dólar paralelo y Sunat en Perú.

¿Dónde consultar el tipo de cambio?

Ten en cuenta portales oficiales y fuentes confiables para verificar el tipo de cambio en tiempo real, evitar fraudes y mantener tus finanzas bajo control. Ya sea que vayas a comprar dólares, venderlos, ahorrar o realizar una transacción internacional. Entre ellos están los siguientes:

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

(SBS). Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

También puedes consultar en medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

En medio de la incertidumbre política por saber quiénes conformarán el gabinete ministerial de José María Balcázar, se reveló cuál es el precio del dólar Sunat y paralelo en Perú para la jornada de este lunes 23 de febrero.