Fallece íconico humorista sudamericano tras padecer de cáncer: Familiares le dieron último adiós en homenaje

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El ambiente de la actuación sudamericana se encuentra de luto tras perder a uno de sus máximos representantes tras una prolongada batalla contra el cáncer. Su lamentable deceso fue confirmado por los médicos que lo estuvieron atendiendo, tras ser autorizados por los familiares del artista.

Parte a la eternidad reconocido actor sudamericano

El país hermano de Bolivia llora la partida del actor y comediante David Santalla, quien dejó de existir el pasado sábado 21 de febrero a los 86 años como consecuencia de un cáncer que lo mantuvo hospitalizado en el Instituto Chuquisaqueño de Oncología (ICO), en donde recibía atención médica especializada.

"Tengo que informar, obviamente con la venia familiar, el fallecimiento del señor David Santalla a las 15:20", manifestó a los medios locales el director del ICO, Jorge Tango.

En tal sentido, el galeno explicó que el intérprete escénico padecía de una afección oncohematológica y que últimamente recibió tratamiento en la ciudad de Sucre, pero su estado de salud se deterioró progresivamente.

Sus restos fueron llevados a La Paz, en donde el Gobierno le rindió un homenaje póstumo en el Teatro Municipal "Alberto Saavedra Pérez" en el que participaron sus familiares más cercanos.

Una trayectoría destacada

El actor boliviano David Santalla nació el 16 de agosto de 1939 en la ciudad de La Paz. Durante más de cinco décadas se convirtió en baluarte del humor nacional, construyendo una carrera profesional marcada por la creatividad, la disciplina y un inmenso amor por el teatro popular.

Pasó su infancia en Chile, país en el que comenzó a desarrollar su imaginación, tras verse desplazado por sus hermanos mayores. A consecuencia de ello creó historias y personajes. Ello lo llevó a ingresar al Internado Nacional Barros Arana, en Santiago de Chile.

Posteriormente, retornó a Bolivia en la que se licenció en Humanidades, esto lo llevó a trabajar en reconocidas emisoras. Por pedido de su madre se tituló como ingeniero civil, pero su amor por el arte pudo más.

Fue así que junto a Hugo Eduardo Pol formó el dúo humorístico 'Alí y Babá' conquistando la radio, teatro y televisión. Tras la disolución del grupo, tuvo su programa propio 'Pantallazos'. En total creó más de 50 personajes. Años más tarde dio el salto al cine.

En 2015 fue víctima de un accidente cerebrovascular del que logró recuperarse. En 2021 anunció que había vencido el cáncer, aunque en los siguientes años enfrentó nuevas complicaciones de salud.

La partida del actor y humorista boliviano David Santalla deja un profundo vacío en el mundo artístico. Su legado prevalece en cada escenario que pisó y en la memoria colectiva de cada hogar al que hizo reír.