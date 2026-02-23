Keiko Fujimori niega división de Fuerza Popular y reitera voto en bloque por María del Carmen Alva

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Keiko Fujimori, la candidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, negó que su bancada se haya dividido en los votos y reiteró que los legisladores de su grupo parlamentario apoyaron en bloque a María del Carmen Alva que se encargue de la Presidencia de la República.

Bancada disciplinada

En entrevista para Sin Medias Tintas, Fujimori se refirió a las acusaciones de reparticiones entre los partidos que tienen representación en el Congreso y resaltó la postura del partido sobre la salida de José Jerí.

"Falso y creo que quienes se están repartiendo el poder, lo ha dicho el señor Vladimir Cerrón, son los otros políticos. Fuerza Popular dijo no a la censura de José Jerí, Fuerza Popular se reunió en la bancada, tomaron una decisión, anunciaron su votación por María del Carmen Alva, lamentablemente ella no consiguió los votos. Esta situación era un riesgo y por eso es que nosotros decíamos hay que evitar", señaló.

Respecto a los cuestionamientos sobre los más de 60 votos que logró José María Balcázar, logrando salir electo como presidente del Congreso y encargado del Despacho Presidencial, Fujimori señaló que no existió traición desde su grupo parlamentario.

"Falso. [Hay testimonio de Lizarzaburu] De Lizarzaburu, que no pertenece ya a la bancada de Fuerza Popular. Entonces, no hay bancada más disciplinada que la de nuestro partido, a lo largo de los últimos 15 años siempre ha sido la bancada que ha votado siempre unidad, disciplinada, con debates constantes y por eso es que de nuestro partido se anunció la votación, se hizo público el respaldo", expresó.

¿Quiénes votaron por Balcázar?

Tras el triunfo de Balcázar ante Alva, el cuestionamiento es ¿de donde salieron los votos que lo hicieron ganador?, pues cuando se suman los de izquierda no son suficientes, lo que abrió la posibilidad que miembros de bancadas de derecha lo apoyaran, según algunos parlamentarios.

Ante ello, el líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, dio a conocer que su bancada no votó en bloque por José María Balcázar, pues hubo libertad al momento de la elección, pese a haber anunciado previamente que el grupo no apoyaría a María del Carmen Alva.

Por su parte Wilson Soto, de Acción Popular, bancada a la que pertenece Alva, consideró que si pudo haber habido una traición de la derecha y no descartó que haya venido de su propio grupo parlamentario.

Es así que ahora Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular reiteró que su bancada apoyó en bloque a María del Carmen Alva y rechazó alguna división en el voto.