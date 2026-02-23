Terror en SJL: Sicarios asesinan a balazos a dueño de discotecas tras negarse al pago de cupos

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Mientras el ambiente político nacional sigue movido tras la elección de José María Balcázar como nuevo presidente de la República, los hechos criminales continúan dándose en diferentes puntos de Lima. Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, sicarios abatieron al dueño de discotecas en la puerta de uno de sus locales tras negarse al pago de cupos.

Sicarios asesinan a dueño de discotecas en SJL

El hecho ocurrió sobre la madrugada del domingo 22 de febrero en el jirón Wiracocha en Zárate. En ese lugar se ubica el local conocido como Terraclub donde se encontraba el propietario identificado como Ronald Márquez Sotelo de 49 años.

De pronto, un auto plomo aparece en la escena y de él descienden tres sujetos que comienzan a buscar a su víctima. Todo esto quedó registrado gracias a las cámaras de seguridad de la zona. Cuando su objetivo fue cercado, uno de ellos abrió fuego sin reparo alguno contra el empresario quien también logró sacar su arma de fuego para repeler el ataque.

Lamentablemente, pese a sus intentos, los disparos hicieron mella en su organismo cayendo tendido en el pavimento. Los criminales volvieron a ingresar a este vehículo para emprender huida con rumbo desconocido mientras que los demás transeúntes corrían despavoridos para ponerse a buen recaudo.

Era extorsionado desde hace meses

De acuerdo a información brindada por Panamericana, trabajadores del local aseguraron que el hombre de negocios venía siendo extorsionado desde hace varios meses. Incluso, el empresario pagaba hasta cierto periodo esta suma exigida por los delincuentes, pero dejó de hacerlo cuando elevaron la cifra.

Peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú se hicieron presentes en la escena del crimen para cercarla e iniciar con las pericias de rigor. Ahí, los efectivos encontraron un total de 10 casquillos de bala lo que confirma la ferocidad del ataque. Horas después, los representantes del Ministerio Público ordenaron el levantamiento del cadáver para ser llevado a la Morgue Central de Lima.

Es importante recordar que esta no es la primera vez que se reporta un atentado similar en este jirón Wiracocha ya que el pasado 31 de agosto del 2025, tres personas fueron asesinadas mediante un ataque similar.

En resumen, sicarios asesinaron a balazos al dueño de discotecas en el jirón Wiracocha en San Juan de Lurigancho. Tres sujetos dispararon sin reparo alguno contra este empresario que venía siendo extorsionado desde hace varios meses.