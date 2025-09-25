Masacre en Ecuador: 17 criminales mueren en motín carcelario en Esmeraldas

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Al menos 17 reclusos fueron asesinados en la cárcel de Esmeraldas, en la zona norte de Ecuador, tras producirse un enfrentamiento entre bandas de criminales. Los cuerpos de las víctimas, desmembrados y acuchillados, fueron allados en lo que refleja la ola de violencia que se ha agudizado en los penales ecuatorianos.

Motín carcelario en cárcel de Esmeraldas

Los disturbios iniciaron en uno de los pabellones del Centro de Rehabilitación Social de Varones a las tres de la madrugada, de este jueves 25 de septiembre, tras una falsa alarma por parte de un preso. Otros reclusos aprovecharon el tumulto para robar las llaves de los guardias de seguridad, salir de las celdas y atacar a sus rivales.

En tal sentido, de acuerdo a información vertida por el medio local Primicias, según información preliminar de la Policía Nacional ecuatoriana, los enfrentamientos se dieron tras una orden externa del grupo criminal 'Los Tiguerones' contra miembros de 'Los Lobos' y 'Los Choneros'.

El deceso de los 17 delincuentes fue confirmado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI). Al respecto, con este episodio, ya suman 30 presos asesinados en apenas tres días, además de un guardia penitenciario.

Cabe resaltar que esta es la segunda masacre que se da en la misma semana, el lunes 22 de septiembre se produjo un asesinato masivo en la cárcel de Machala, 16 reos fueron asesinados, 14 quedaron heridos y 7 se fugaron.

🚨 Operaciones militares restablecen el orden en el CPL de Esmeraldas



Tras hechos de violencia interna registrados en el Centro de Privación de Libertad de Varones N.º 2 "Esmeraldas", las Fuerzas Armadas del Ecuador a través del #BloqueDeSeguridad, ejecutaron operaciones... pic.twitter.com/uMQoAYepZW — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) September 25, 2025

Un motín carcelario viralizado en redes sociales

Este motín carcelario suscitado en la localidad de Esmeraldas se viralizó inmediatamente en las redes sociales con videos grabados cercanos desde exteriores e incluso al interior del penal. De acuerdo a las grabaciones se escuchan ráfagas de disparos en medio de la oscuridad, ya que el motín comenzó cerca de las tres de la madrugada.

Un enfrentamiento entre grupos criminales recluidos en la cárcel de Esmeraldas terminó en una masacre. Al momento se registran 17 PPL asesinados y varios heridos. Incluso, intentaron huir en la revuelta que ocurrió cerca de las 03h00 de esta madrugada.#Ecuador#Esmeraldas pic.twitter.com/sV8zXaSuS3 — Diego Pinto Galárraga (@dpin1980) September 25, 2025

Asimismo. de acuerdo a otros audiovisuales, ya a plena luz del día, se evidencian una fila de cadáveres sobre un patio pavimentado, algunos con heridas de arma blanca, degollados, en ropa interior y amarrados de los tobillos con una cinta amarilla. Reflejando lo sangriento que fue el enfrentamiento entre las bandas criminales.

