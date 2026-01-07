EE.UU.: Encuentran a una persona fallecida dentro de un parque temático de Disney World

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una nueva tragedia ha encendido las alarmas dentro de las instalaciones de Walt Disney World tras reportarse el hallazgo de un hombre sin vida en uno de sus parques temáticos en Florida el pasado viernes 2 de enero, apenas un día después de Año Nuevo.

De acuerdo a la Oficina del Sheriff del Condado de Orange (OCSO), el difunto fue encontrado en el estacionamiento Orange Garage de Disney Springs, área comercial del complejo, alrededor de las 21:00 horas bajo condiciones que apuntan a un suicidio, aunque sin presentar mayores detalles sobre el móvil de este acto.

Tras el hallazgo, la zona fue acordonada y restringida al tránsito del público durante varias horas para facilitar las labores de la policía, la cual evitó brindar datos del hombre por seguridad y privacidad.

Ante la naturaleza del caso, las autoridades invocaron a la prudencia en la cobertura y divulgación del mismo, negando a su vez brindar actualizaciones durante todo este fin de semana y hasta que se realicen las pericias correspondientes, aunque adelantando que no existirían indicios de participación de terceros.

Es el sexto caso desde octubre

La noticia de esta última muerte ha causado preocupación al ser la sexta persona que fallece dentro del reconocido complejo desde el mes de octubre del 2025, con más de la mitad de los casos catalogados también como "suicidio", lo que deja dudas sobre si el lugar tendría alguna relación con las motivaciones que llevan a este terrible desenlace. Los casos contados son:

14 de octubre: Una mujer de 31 años, llamada Sumer Equitz , fue encontrada muerta en el Contemporary Resort. Su deceso también fue considerado un presunto suicidio .

Una mujer de 31 años, llamada , fue encontrada muerta en el Contemporary Resort. Su deceso también fue considerado . 21 de octubre : Un hombre de alrededor de 60 años (y cuya identidad fue reservada) murió en Disney's Fort Wilderness Resort & Campground , esta vez por causas médicas preexistentes , segúnautoridades.

: Un hombre de alrededor de 60 años (y cuya identidad fue reservada) murió en , esta vez por , segúnautoridades. 23 de octubre : Un hombre de 28 años, llamado Matthew Alec Cohn , se suicidó arrojándose desde el piso 12 de un hotel del complejo.

: Un hombre de 28 años, llamado , se suicidó del complejo. 2 de noviembre : Una mujer de 40 años es hallada muerta en el Pop Century Resort .

: Una mujer de 40 años es hallada muerta en el . 8 de noviembre: Una persona fue reportada como fallecida en el Saratoga Springs Resort & Spa, en Lake Buena Vista.

Walt Disney World cuenta así un aproximado de 70 muertes dentro de sus instalaciones desde su inauguración en el año 1971, según información de medios locales y Orlando Theme Park Zone.

La investigación de la muerte más reciente sigue activa, mientras que la administración del complejo ha activado los protocolos a seguir ante este tipo de casos y otras emergencias. Sin embargo, queda flotando la duda de cómo en uno de los parques temáticos más reconocidos a nivel internacional llegan a ocurrir este tipo de incidentes, cada vez más relacionados al deterioro de la salud mental.