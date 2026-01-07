Régimen de Venezuela inicia acuerdos petroleros con Estados Unidos: "Beneficio para ambas partes"

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Cuatro días después de la captura de Nicolás Maduro, el régimen venezolano confirmó el inicio de las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para la venta de petróleo, según informó la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El acuerdo se da tras la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela, mientras que Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan a la justicia estadounidense en la ciudad de Nueva York.

Inicio de negociaciones de petróleo

El disputado "oro negro" de Venezuela tendrá un nuevo socio comercial con el inicio de la negociación con el gobierno de Donald Trump, según informó la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA).

"Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) informa que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", indicó.

Comunicado del Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos

De acuerdo al comunicado suscrito por el Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos del régimen de Venezuela, este proceso se desarrolla "bajo esquema similares" que actualmente se manejan con otras empresas como Chevron.

El régimen chavista indicó se trata de una "transacción estrictamente comercial" que existe "entre ambos países". El actual régimen encabezado por Delcy Rodríguez afirma que el acuerdo se da bajo los criterios de "legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes".

En el escrito precisan que van a "continuar construyendo alianzas" que serían a favor de Venezuela, precisan. Sin embargo, el acuerdo con Estados Unidos legaliza el intercambio y la apertura comercial de Venezuela.

Trabajadores del PDVSA defienden a Nicolás Maduro

De acuerdo a un video difundido en redes sociales, trabajadores de la empresa petrolera respaldaron y defendieron al expresidente de Venezuela tras la firma del acuerdo con el país norteamericano.

En el vídeo expresan que las operaciones petroleras continúan en marcha pero se darán bajo las órdenes de Maduro y no permitirán que autoridades de Estados Unidos ingresen a "mandar" en esta empresa estatal.

"Los trabajadores de la industria de PDVSA, aquí estamos, rodilla en tierra con nuestro comandante amigo Nicolás Maduro; manteniendo las operaciones porque en esta patria de Bolívar no va a venir ningún pitiyanqui a mandarnos en nuestras instalaciones petroleras. Chávez, vive", se escucha.

🇻🇪 | Video muestra a trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA) defendiendo a Maduro y criticando la intervención estadounidense:



«En la patria de Bolívar, ningún pitiyanqui va a venir a darnos órdenes en las instalaciones petroleras».

El intercambio comercial entre Venezuela y Estados Unidos acaba de formalizarse tal como lo confirmó la empresa petrolera estatal PDVSA al anunciar la negociación para la venta de volúmenes de petróleo con el país norteamericano.