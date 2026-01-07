Venezuela: Delcy Rodríguez decretó siete días de duelo nacional por fallecidos tras ataque de Estados Unidos

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de Venezuela ha decretado siete días de duelo nacional por las personas que fallecieron tras la intervención militar de Estados Unidos en Caracas que finalizó con la detención de Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores.

Venezuela decreta siete días de duelo nacional

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez dercretó siete días de duelo nacional en memoria de los fallecidos en defensa del territorio caribeño y el líder chavista, el pasado sábado 3 de enero durante un ataque de tropas norteamericanas en la capital del país.

Durante su visita a la comuna José Félix Ribas, en Caracas, Rodríguez Gómez subrayó la valentía de aquellos que estuvieron en la primera fila defensiva para salvaguardar a Maduro Moros, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos preso en una cárcel federal de Brooklyn.

"He tomado la decisión de decretar un duelo de siete días en honor y gloria a los jóvenes, mujeres, hombres que murieron, ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro", manifestó la mandataria venezolana interina.

En consiguiente expresó su pesar por las muertes y destacó que estos jóvenes entregaron sus vidas como mártires por los valores fundamentales de la República. "Para ellos nuestro reconocimiento. Me ha perforado el alma, las imágenes de los cuerpos, pero sé que se martirizaron por el valor de esta república", acotó.

Además, puntualizó que el mejor tributo para recordar a los caídos es mantener la firmeza en las acciones diarias y trabajar por la estabilidad así como en la paz del país.

Víctimas confirmadas y un homenaje militar

De acuerdo a reportes oficiales citados en la agencia EFE, hasta el momento las autoridades han confirmado la muerte de al menos 24 miembros del Ejército venezolano y 32 militares cubanos.

De igual manera, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) realizó, el último martes 6 de enero, un funeral colectivo para los 24 soldados fallecidos, en un acto que busca rendir tributo a su sacrificio.

En paralaelo, el fiscal general Tarek William Saab anunció la designación de tres funcionarios para investigar lo que calificó como "decenas" de muertes entre civiles y militares, un número que vale resaltar, aún se encuentra en proceso de contabilizar.

Es en este contexto que, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional en memoria de los fallecidos tras ataque de Estados Unidos sobre Caracas y otras zonas del país.