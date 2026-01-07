Harold Forsyth advierte de un nuevo orden internacional: "EE.UU., Rusia y China serán los actores principales"

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En entrevista con Exitosa, el exrepresentante permanente del Perú ante la OEA, Harold Forsyth, indicó que el mundo está al borde de un nuevo orden internacional, en el que Estados Unidos, Rusia y China serán los actores principales.

Por su poder militar

Para el diplomático, la fuerza empleada por el gobierno estadounidense para dar con Nicolás Maduro es una evidencia de que la legalidad ya no es el punto primordial. Señaló que a pesar de que en las Naciones Unidas se condene este tipo de intervenciones, el poderío de las tres naciones mencionadas "tienen capacidad de evento".

"Estamos ad portar de un nuevo orden internacional, una nueva realidad, en la cual Estados Unidos, Rusia y China están llamados a corto plazo a convertirse en los actores principales. Desde ese punto de vista, el multilateralismo cae en una crisis severa y veamos si el Consejo de Seguridad de la ONU es capaz de decir algo", sostuvo Forsyth.

Mencionó que no se puede ignorar a lo que puedan hacer algunos países europeos, sobre todo los que tienen en su poder armas de destrucción masiva. Alertó que los eventos recientes podrían cambiar las 'reglas de juego' y permitirle a Rusia o China hacer incursiones similares en países donde tienen conflictos vigentes.

"Se tiende a minimizar, pero hay dos países atómicos muy poderosos, especialmente Francia y que rol va a jugar 'el amigo' Netanyahu. En todo caso, ¿Cómo queda Ucrania ante esta situación? ¿Qué grado de legitimidad le da lo sucedido a Putin para tener 'cancha libre' o a Xi Junping en Taiwan?", señaló.

La OEA se convirtió en "una broma"

De acuerdo a Forsyth Mejía, la Organización de los Estados Americanos (OEA) tendría problemas con su autonomía debido a que depende del gobierno estadounidense. Incluso dejó entrever que Donald Trump habría hecho un comentario con respecto a la sede y una presunta intención de utilizarla para otros fines.

"La OEA se ha convertido en una broma porque es sostenida en un 80 % por la contribución de los Estados Unidos. De modo que si se descarrila un centímetro, inmediatamente le 'cierran el caño' y adiós. Tengo entendido que el presidente Trump no lo hizo, pero alguien me contó que le dijo: ese edificio me gusta mucho", indicó.

Frente a la reciente incursión de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, el exrepresentante permanente del Perú ante la OEA, Harold Forsyth, manifestó que se vienen cambios en el orden internacional. Advirtió que ni la ONU podrá detener a EE.UU, Rusia o China.