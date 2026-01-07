Trump lanza irónico mensaje a 'fans' de la OTAN: "Rusia y China no le tienen miedo sin Estados Unidos"

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una vez más Donald Trump ha 'disparado' contra sus críticos y los que aprecian más la figura de la OTAN. En un mensaje compartido en redes sociales, el presidente de los Estados Unidos ha dejado entrever que sin él, China ni Rusia le temerían al pacto y duda de su real respaldo.

Él cambió las reglas del juego

Mediante una publicación en su cuenta oficial de Truth, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que desde que él regresó al poder, las cosas han cambiado. Una de las cosas que logró fue hacer que se aumente el PBI en defensa que algunos países de la Alianza del Atlántico Norte se negaban en pagar.

"Recuerden, para todos esos grandes fanáticos de la OTAN, estaban en el 2 % del PBI y la mayoría no paga sus cuentas, hasta que llegué. ¡Estados Unidos ingenuamente los pagaba! Yo, respetuosamente los llevé al 5 % ¡Y pagan! Todos dijeron que era imposible, pero sí se podía, porque, sobre todo, son mis amigos", manifestó Trump.

Destacó su participación como mediador de paz, asegurando haber acabado con más de una guerra desde su regreso a Washington. Le reclamó a Noruega el haberle negado el Nobel de la Paz pese a la gestión que realizó y lanzó un dardo contra la OTAN.

"Lo que importa es que salvé millones de vidas. Rusia y China no le tienen nada de miedo a la OTAN sin Estados Unidos y dudo que la OTAN nos ayude si realmente los necesitamos. Todos tienen suerte de que reconstruyera mi ejército en mi primer mandato y sigo haciéndolo", aseveró.

Solo temen a la 'Nación Donald Trump'

Con respecto a la potencia euroasiática y al gigante asiático, dejó un comentario peculiar "Siempre apoyaremos a la OTAN, aunque ellos no nos apoyen. La única nación a la que China y Rusia temen y respetan es a los Estados Unidos reconstruido por DJT (iniciales de su nombre) , hagamos grande a EE.UU. otra vez", sentenció.

Este mensaje de Trump se da luego de la polémica generada por Groenlandia, territorio que le pertenece a Dinamarca, pero que por razones de seguridad, pretende adquirir. Por su parte, desde Copenhague han rechazado esta posición y han pedido el fin de las amenazas.

Donald Trump ha arremetido contra los fanáticos de la OTAN y ha realizado una serie de cuestionamientos en redes sociales. Criticó que no le entregaran el Nobel de la Paz y que sin su liderazgo sobre Estados Unidos, China ni Rusia temerían a la alianza.