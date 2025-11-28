Trump y Maduro conversaron por teléfono para acordar una reunión, asegura medio estadounidense

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La semana pasada Donald Trump habría sostenido una conversación por teléfono con Nicolás Maduro, en la que trataron la situación actual entre Estados Unidos y Venezuela y tocaron el tema de una posible reunión entre ambos. Según un medio estadounidense, esto lo han confirmado dos personas con conocimiento de asunto.

De acuerdo al New York Times, esta comunicación ocurrió a finales de la semana anterior, de acuerdo a las fuentes que maneja. Debido a ser un tema delicado, a ambas se le concedió el anonimato y una de ellas indicó que el encuentro entre los mandatarios no ocurriría en la brevedad.

Además del inquilino de la Casa Blanca, en la conversación también habría participado el secretario de Estado, Marco Rubio. El medio apunta que el diálogo se realizó antes de que entrara en vigor la la designación de Estados Unidos contra Maduro de liderar la organización terrorista internacional 'El Cartel de los Soles'.

#ÚLTIMAHORA | Trump habló con Maduro por teléfono para acordar una reunión, según el New York Times. pic.twitter.com/2VqpGuEHB7 — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 28, 2025

Cabe precisar que la prensa del país norteamericano informó días atrás que el jefe de Estado venezolano habría enviado una proposición para dejar el poder en un plazo de dos años. Esto, no fue bien recibido por el líder del Partido Republicano, quien lo considera como alguien peligroso para la democracia de la nación sudamericana.

El New York Times había informado el pasado mes de octubre que Maduro ofreció yacimientos petrolíferos a Washington, además de otras oportunidades para empresas estadounidenses. No obstante, funcionarios de la Casa Blanca suspendieron el contacto debido a su pretensión de mantenerse en el poder.

Tensión entre EE.UU. y Venezuela

Desde setiembre los Estados Unidos ha desplegado navíos con tropas al mar Caribe, cerca de las costas venezolanas. Esto lo ha hecho con el objetivo de enfrentar y frenar las presuntas embarcaciones que llevan drogas hacia el país norteamericano, una disposición del gobierno de Trump.

Hasta la quincena de este mes se han registrado 21 operaciones, acabando con 22 lanchas en aguas internacionales, todas confirmadas por Washington. Se estima que 83 presuntos narcotraficantes han perecido producto de los ataque con misiles que no han contado con procedimientos judiciales ni una declaración de guerra del Congreso estadounidense.

