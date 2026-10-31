Influencer genera polémica al pedirle a Kim Kardashian que le firme el brazo para tatuárselo: "Estoy nerviosa"

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La influencer mexicana Tammy Parra generó polémica en redes sociales luego de protagonizar un particular momento con Kim Kardashian, a quien le pidió que le autografiara el brazo con la intención de convertir su firma en un tatuaje permanente. La escena no tardó en viralizarse y provocó comentarios divididos entre los usuarios.

El atrevimiento de Tammy Parra con Kim

El encuentro ocurrió durante la presentación de la segunda temporada de Todo vale, realizada en Ciudad de México, donde la creadora de contenido coincidió con la empresaria estadounidense. En medio de fotografías y sonrisas, Tammy aprovechó la oportunidad para acercarse a una de sus principales referentes y hacerle una petición que terminó llamando la atención.

La influencer le manifestó su admiración a Kim Kardashian y le solicitó que plasmara su firma en uno de sus antebrazos. Su intención era conservar el autógrafo de una manera poco convencional: llevarlo permanentemente en la piel mediante un tatuaje. La propuesta sorprendió a los presentes y generó diversas reacciones.

Por su parte, la empresaria reaccionó con humor y le recomendó pensar bien antes de tomar una decisión de ese tipo. Incluso, sugirió utilizar un marcador más fino para que su firma quedara mejor plasmada en el brazo de la mexicana. El intercambio quedó registrado en video y posteriormente comenzó a circular en distintas plataformas digitales.

"¿Quieres que te firme aquí? Elige el lugar, tiene que ser perfecto, por favor, piénsalo bien. Sí, y duerme en él para que no cometas decisiones precipitadas", le dijo la famosa socialité.

Críticas mixtas en redes sociales

Sin embargo, lo que para Tammy parecía un recuerdo especial terminó convirtiéndose en motivo de debate. Algunos usuarios cuestionaron su decisión y criticaron que quisiera tatuarse la firma de otra persona, mientras que otros se burlaron de la situación y realizaron comentarios irónicos sobre su iniciativa.

"Le pediste la firma para un tatto a la hater numero 1 de los tattos". "Hasta Kim se sintió incómoda", "Que pena ajena", "Hay que aprender inglés bebé, nada que ver lo que le estabas respondiendo", "Creo que es de lo mas naco que he visto y que lo hagan tu confirma muchas cosas", son algunos de los comentarios.

Pese a la repercusión que alcanzó el episodio, todavía no existe confirmación de que Tammy Parra haya concretado su intención de tatuarse el autógrafo. Por ahora, el video continúa generando conversación en redes sociales, donde la reacción de Kim Kardashian y la peculiar petición de la influencer se convirtieron en los principales protagonistas.