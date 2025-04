Murió el Papa Francisco: Así será el FUNERAL del sumo pontífice en la Basílica de San Pedro

21/04/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El Papa Francisco falleció la mañana de este lunes, 21 de abril, en su residencia de la Casa Santa Marta, en la ciudad del Vaticano. Lo que corresponde ahora es la organización de su funeral y, a continuación, te brindamos los últimos detalles respecto a este acto protocolar que será visto a nivel mundial.

Así se realizará el funeral del Papa Francisco

Según se pudo conocer, el Papa Francisco modificó varios protocolos relacionados al funeral de un Papa, a fin de que estos entierros representen la clara imagen de un "pastor y discípulo de Cristo y no el de un poderoso hombre de este mundo". El velatorio no será privado, no se contará con tres ataúdes ni el tradicional catafalco. Así lo confirmó el propio Francisco en el libro 'Papa Francisco. El sucesor: Mis recuerdos de Benedicto XVI', escrito por el periodista español, Javier Martínez-Brocal.

"El de Benedicto XVI va a ser el último velatorio hecho así, con el cadáver del Papa expuesto fuera del ataúd, en un catafalco. He hablado con el maestro de ceremonias y hemos eliminado eso y muchas otras cosas", dijo en la entrevista plasmada en texto.

De acuerdo con la voluntad de Francisco, su funeral tendrá una tendencia bastante sencilla: "Será con dignidad, como cualquier cristiano, pero no sobre almohadones. En mi opinión, el ritual actual estaba demasiado recargado. Eso de hacer dos velatorios me parecía excesivo. Que se haga uno solo y con el Papa ya en el ataúd, como en todas las familias. Cambié varias cosas, en línea con la reforma que ya hicieron Pablo VI y Juan Pablo II".

La constatación de su muerte se realizará en la capilla privada y no en la habitación del jefe de la Iglesia Católica como se tenía acostumbrado. Inmediatamente su cuerpo debe ser depositado en el ataúd, eliminándose los traslados intermedios al Palacio Apostólico.

como se tenía acostumbrado. Inmediatamente su cuerpo debe ser depositado en el ataúd, eliminándose los traslados intermedios al Palacio Apostólico. No habrá un velatorio privado pues, como se sabe, los Papas solían tener una ceremonia fúnebre en estricto privado con altos cargos del Vaticano y cardenales; sin embargo, en el caso de Bergoglio su cuerpo será trasladado directamente a la Basílica de San Pedro para que las personas puedan despedirlo. No se utilizará un catafalco ni se le colocará el báculo papal.

Su entierro se llevará a cabo en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, donde se veneraba frecuentemente a la Virgen Salus Populi Romani . Esto refleja su devoción mariana, sus deseos de descansar fuera del Vaticano y rompe con la tradición de que los Papas sean enterrados en las Grutas Vaticanas.

Esto refleja su devoción mariana, sus deseos de descansar fuera del Vaticano y rompe con la tradición de que los Papas sean enterrados en las Grutas Vaticanas. Entre otros detalles más, se remarcan los títulos simplificados, es decir, se tendrán que usar términos más humildes como "Papa", "Obispo de Roma" o "Pastor". Francisco quería que se eviten denominaciones como "Sumo Pontífice" o "Romano Pontífice".

Las normas señalan que el funeral debe celebrarse entre el cuarto y sexto día tras el fallecimiento del Papa Francisco, siendo presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re.

De esta manera, se conoció cómo será el funeral del Papa Francisco, quien partió hacia la eternidad la mañana de este lunes, 21 de abril, a las 07:35 hora del Vaticano.