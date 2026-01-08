¿Subió el dólar HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este jueves, 8 de enero

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió o bajó el dólar? Es una de las interrogantes que muchos se realizan en medio de la incertidumbre geopolítica por la intervención de EE. UU. en Venezuela. En ese marco, te revelamos si dicha situación tiene repercusiones en el mercado cambiario en Perú y cuál es el tipo de cambio del dólar este jueves, 8 de enero.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

El dólar estadounidense se utiliza ampliamente como moneda de referencia para el comercio internacional. Además, recuerda que el tipo de cambio del sol frente a esa moneda extranjera es un indicador clave de la economía peruana, por ello, es importante mantenerse informado sobre cuál es su comportamiento de forma diaria.

Si estás pensando en comprar o vender dólares este jueves, 8 de enero, es ideal conocer cuáles son las fluctuaciones de esa divisa y así tomar decisiones informadas sobre el ahorro, las inversiones, los viajes y las compras, evitando así pérdidas o afectaciones a la economía de tu hogar. Una entidad del Estado que te permite conocer estos datos es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Así que si buscas anticipar los cambios económicos y planificar con mayor seguridad, te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio este jueves, ¡toma nota!

JUEVES, 8 DE ENERO
COMPRA VENTA
S/ 3.359 S/ 3.368

Pues bien, de acuerdo a los valores reflejados líneas más arriba, se puede apreciar una leve variación al alza, en comparación del día de ayer, miércoles 7 de enero, donde la compra era de S/3.357 y la venta en S/3.366.

Tipo de cambio dólar paralelo

También debes tener en cuenta el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo. En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización es la siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.370.

Recuerda que el precio del dólar puede variar conforme pasen las horas debido a una serie de factores, entre ellos, la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), precio de las commodities, las decisiones del Banco Central de Estados Unidos (la Reserva Federal FED), la ley de oferta y demanda, así como factores políticos internos.

Así cerró el dólar ayer, ¿a la baja?

El precio del dólar en el país cerró ayer, miércoles 7 de enero en 3,3630, (con una apertura de 3,3630), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,618, con un máximo de 3,3630 y un mínimo de 3,3610.

Debido a que el dólar tiene un impacto significativo en la economía peruana, desde las transacciones comerciales hasta el comportamiento de los consumidores e inversionistas