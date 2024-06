¡No tuvo piedad! Hombre de 68 años acabó con uno de los ladrones que ingresaron a su casa en la madrugada

Trágico. La comunidad de Luján de Cuyo se encuentra consternada al saberse que un hombre de 68 años no dudó en acabar con la vida de un ladrón que ingresó a su vivienda en plena madrugada.

Según información preliminar, el incidente ocurrió alrededor de las 6 a.m. del viernes 31 de mayo en una vivienda ubicada en Ruta 15, a la altura del kilómetro 1.560, en Perdriel, en Argentina, y el hombre asesinado fue identificado como Víctor Manuel Laciar (30).

Fuentes policiales reportaron a la prensa de su país, que dos sujetos ingresaron a la casa de Laciar tras forzar una ventana e intentar llevarse un televisor, sin esperar que él se defendiera con una escopeta desde el baño.

Durante el forcejeo, logró herir a uno de los delincuentes, quien intentó huir, pero colapsó en la calle y fue asistido por transeúntes. Su cómplice logró escapar ileso.

El ladrón herido de bala en el tórax fue llevado de emergencia al Centro de Salud N.º 31, donde constataron su muerte a causa de la herida de arma de fuego que recibió del dueño de la casa. Además, durante la investigación se reveló que tenía antecedentes policiales por "robos simples" en 2019 y 2022.

Una vecina reveló a 'Diario Uno' que el señor de avanzada edad había sufrido un robo hace cuatro días.

"Esta zona está liberada, la policía viene, todo bien, pero eso no alcanza. A mí me robaron también, esto es a diario. Para nosotros es como un triunfo, es uno menos; lamentablemente este vecino mayor se ensucia sus manos por un delincuente, son cosas que no tendrían que pasar", dijo.