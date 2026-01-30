Gustavo Petro afirma que jóvenes en Colombia roban celulares "por amor": "Lo hace por la novia"

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Colombia ha generado gran controversia en su país. Pues bien, el mandatario sostuvo que muchos jóvenes colombianos roban celulares "por amor" para dárselos a la novia y evitar que ella los deje.

Petro: "Jóvenes que roban celulares lo hacen 'por amor'"

La inseguridad ciudadana y la criminalidad no solo es un tema preocupante en Perú, sino también en otros países en Colombia. Es así como el presidente colombiano, Gustavo Petro se presentó en un evento para abordar distintos temas de interés social y además, firmó el comodato del hospital San Juan de Dios, convenio celebrado entre el Distrito de Bogotá y la Nación; sin imaginar que se volvería el centro de atención internacional.

Pues bien, durante su discurso, el jefe de Estado planteó una interpretación inesperada sobre el origen de robo de celulares. Petro con mirada fija al público sostuvo que estos delitos tendrían motivaciones emocionales y sociales, no criminales, alegando que muchos jóvenes de su país delinquirían hurtando esos dispositivos móviles para complacer a sus parejas.

El mandatario explicó que los jóvenes de bajos recursos de Bogotá no roba los celulares para venderlos o comprar drogas, sino para dárselos a sus novias que buscan un dispositivo de última generación.

"Los jóvenes pobres de Bogotá se roban celulares en el centro para regalárselos a las novias, porque las novias viven adictas de la televisión y el mercado y entonces si el novio no le lleva el último celular de la generación de no sé qué, entonces los echan y un hombre sin mujer se pierde", expresó, generando gran controversia en la ciudadanía y siendo viral en redes sociales.

🇨🇴 | Gustavo Petro dice que los jóvenes que roban celulares en Colombia lo hacen «por amor», para dárselos a la novia y evitar que ella los deje.



«Un hombre sin mujer se pierde». pic.twitter.com/2ONNgGVF7m — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 29, 2026

Rechazan declaraciones de Gustavo Petro

Pese a que los asistentes al evento registrado el último martes, 27 de enero, se mostraron a favor de lo indicado por Petro, hay quienes no tardaron en expresar su rechazo, entre ellos, la precandidata presidencial Vicky Dávila, quien a través de su cuenta de X señaló: "¿A ti te robaron alguna vez el celular? Petro dice que los jóvenes que roban celulares, roban 'por amor', para dárselo a la novia y para que ella no los eche. Una estupidez total, una burla".

Seguidamente, la candidata colombiana aseguró que de llegar a la Presidencia "enfrentará con inteligencia policial las mafias billonarias e internacionales de robo de celulares. Aunque no hay cifras oficiales, se habla de mínimo 200 mil celulares robados al año en el país".

Otras declaraciones que dejan en el 'ojo de la tormenta a Gustavo Petro son: "Como soy macho alfa, no me sé corregir. Entonces me toca ser consciente de eso y regularme" o "El macho alfa no es para ser máquina, sino para dirigir".

Candidata presidencial rechaza declaración de Petro.

Es así como una nueva controversia rodea al presidente Gustavo Petro luego de sus declaraciones al intentar interpretar el motivo de por qué los jóvenes en Colombia roban celulares: "es por amor", sentenció, alegando que el delito es cometido para complacer a las novias.