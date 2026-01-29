Donald Trump ordena la apertura de vuelos comerciales sobre Venezuela

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la apertura del espacio aéreo con fines comerciales sobre Venezuela, así lo informó este jueves desde la Casa Blanca. La medida ya ha sido informada a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dando paso a la reapertura de vuelos comerciales y próxima llegada de ciudadanos extranjeros a territorio venezolano.

Vuelos comerciales a Venezuela se reaperturan

De la mano de altos funcionarios de Estados Unidos, Donald Trump anunció la reapertura del espacio aéreo comercial sobre Venezuela, dando así accesibilidad para que ciudadanos extranjeros arriben al país sudamericano "antes de que acabe el día", indicó Trump.

La medida fue informada a la presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, quien fue informada de tal disposición vía telefónica, según narró el mandatario norteamericano.

"Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses podrán muy pronto ir a Venezuela y estarán seguros allí", precisó.

El inquilino de la Casa Blanca asegura que los ciudadanos que decidan viajar "estarán seguros allá", evidenciando el control sobre la seguridad nacional de Estados Unidos sobre el territorio sudamericano. " Está muy firmemente bajo control", indicó.

La reapertura aérea se da tras la suspensión de vuelos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela desde el 2019, luego que el propio Trump "cerrará por completo" el espacio aéreo, dando como resultado la desviación de vuelos para evitar sobrevolarlo.

Relaciones entre Estados Unidos y Venezuela "son muy sólidas"

La medida de la apertura comercial aérea fue dada a conocer por Trump, quien aseguró que gobernará Venezuela "hasta que pueda haber una transición" a un gobierno consecuente con los lineamientos de la Casa Blanca.

Las medidas políticas y de gobierno por parte de Estados Unidos se concretizaron con la captura de Maduro el pasado 3 de enero. Desde entonces, el control territorial y aéreo del país sudamericano pasa por las decisiones de Trump.

El mandatario estadounidense indicó que ha dado la indicación a todas las autoridades implicadas, incluidas el Pentágono, de "abrir el espacio aéreo de Venezuela antes de que acabe el día". Tras ello, la aerolínea American Airlines ha anunciado la próxima reanudación de vuelos diarios a Venezuela.

Tras el anuncio, Trump indicó que el control sobre Venezuela va "muy bien" y que las relaciones con las autoridades del régimen chavista en Caracas "son muy sólidas". El control de Estados Unidos es cada vez más consolidado.

Ahora, Donald Trump anunció que los vuelos comerciales se han reanudado sobre Venezuela, tras siete años de suspensión de vuelos.