Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá anular comicios tras perder ante Lula y cuestionar la votación

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Flávio Bolsonaro anunció que pedirá la anulación de las elecciones presidenciales de Brasil, luego de perder la segunda vuelta frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El senador cuestionó decisiones adoptadas durante la jornada electoral y adelantó que acudirá a la Justicia para revisar el resultado.

Flávio Bolsonaro cuestiona el resultado de las elecciones en Brasil

El candidato del Partido Liberal (PL) realizó el anuncio el domingo 25 de octubre desde la sede de su agrupación política, en Brasilia. Tras conocerse la victoria de Lula, expresó su rechazo al resultado y sostuvo que todavía había aspectos que debían aclararse.

"Hay mucho que aclarar antes que Brasil reconozca esta barbaridad que acaba de pasar", declaró.

El senador también calificó lo ocurrido como inexplicable e incomprensible y manifestó que no reconocería el resultado sin que antes se revisaran los puntos que cuestiona. Su anuncio se produjo después de la segunda vuelta, en la que se enfrentó al actual mandatario brasileño.

FLAVIO BOLSONARO DIZ QUE NÃO RECONHECE RESULTADO DAS ELEIÇÕES E VAI PEDIR ANULAÇÃO DO PLEITO pic.twitter.com/GxA7PtszGp — Sam Pancher (@SamPancher) October 26, 2026

La decisión de recurrir a la Justicia representa el siguiente paso anunciado por el candidato opositor, quien busca que las autoridades electorales examinen los hechos que considera cuestionables. Sin embargo, el anuncio de una solicitud de nulidad no significa que los comicios hayan sido anulados.

La ampliación del horario de votación, en el centro del reclamo

Uno de los puntos cuestionados por Flávio Bolsonaro fue la decisión de ampliar el horario de votación hasta las 19:00 en determinadas secciones electorales. La medida fue adoptada ante dificultades de transporte que afectaron el desplazamiento de votantes en distintas zonas del país.

La decisión estuvo vinculada a una resolución del magistrado Cristiano Zanin, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF). La extensión buscó permitir que electores afectados por problemas de transporte pudieran sufragar. La medida contempló las secciones donde la votación continuaba abierta, sin reabrir aquellas que ya habían cerrado.

Flávio Bolsonaro se pronunció.

El debate sobre el horario electoral se convirtió en uno de los argumentos expuestos por el candidato para justificar su intención de impugnar el resultado. No obstante, sus cuestionamientos deben distinguirse de una resolución judicial que determine la existencia de irregularidades capaces de invalidar la elección presidencial.

La segunda vuelta enfrentó al senador del Partido Liberal con Lula da Silva, quien obtuvo la victoria y aseguró un nuevo mandato presidencial. La controversia surgió después de conocerse el resultado, mientras el candidato opositor anunciaba que buscaría una revisión judicial de los comicios.