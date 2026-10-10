Panamá declara el estado de emergencia tras fuerte sismo que sacudió al país

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de Panamá declaró este sábado 10 de octubre el estado de emergencia nacional tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el país un día antes y causó importantes daños en viviendas, carreteras, edificios públicos y centros educativos. La medida permitirá movilizar hasta 100 millones de dólares para atender las consecuencias del desastre.

Medidas de emergencia tras desastre

La decisión fue anunciada después de un consejo de ministros extraordinario. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, explicó que la declaratoria facilitará el uso de los recursos necesarios para responder a las necesidades más urgentes de la población y afrontar la recuperación de las infraestructuras afectadas.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el país cuenta con los recursos requeridos para enfrentar la emergencia. Las autoridades mantienen las evaluaciones en distintos puntos del territorio, especialmente en las provincias centrales de Herrera, Los Santos y Veraguas, situadas cerca del epicentro y consideradas entre las zonas más golpeadas.

Hasta el último balance difundido, el terremoto había dejado al menos 27 personas heridas. Los equipos técnicos revisaron 426 residencias, habitadas por 2.130 personas, y encontraron daños que van desde afectaciones menores hasta la destrucción completa de algunos inmuebles. El Gobierno anunció que brindará asistencia a las familias perjudicadas y que contempla también la construcción de nuevas viviendas.

El sector educativo también sufrió las consecuencias del movimiento telúrico. Un total de 419 centros resultaron afectados, por lo que el ministro de Educación, Ventura Vega, deberá informar en qué regiones podrán retomarse las clases el lunes y dónde permanecerán suspendidas.

Múltiples de réplicas

El terremoto se produjo a las 12:56, hora local, del viernes 9 de octubre. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, alcanzó una magnitud de 7,7, tuvo una profundidad de diez kilómetros y su epicentro se localizó a doce kilómetros de Tonosí, localidad costera situada en el sur de Panamá.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá calculó, en cambio, una magnitud de 7,5 y una profundidad de cuatro kilómetros, con una localización situada a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí. Después del movimiento principal, los especialistas registraron decenas de réplicas, algunas de magnitudes 5,8, 5,5 y 5,2.

El Presidente @joseraulmulino activa recursos y refuerza la ayuda a las familias afectadas por el sismo.



El Gobierno Nacional declaró estado de emergencia para agilizar la asistencia a las familias afectadas. Las instituciones atienden zonas impactadas y evalúan daños. pic.twitter.com/P9Iew2LyGp — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) October 10, 2026

Durante la noche se produjeron más de un centenar de movimientos posteriores. El temor a nuevas sacudidas llevó a numerosos habitantes a abandonar sus casas y permanecer en parques y calles. Tonosí quedó incomunicado por vía terrestre, aunque las autoridades consiguieron llegar por aire para evaluar los daños y comenzar la atención de la población.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que su sector trabaja en la rehabilitación de los caminos afectados, incluida la carretera hacia Tonosí. El objetivo inicial es habilitar el tránsito de vehículos livianos y recuperar progresivamente la comunicación terrestre con la zona.

El presidente José Raúl Mulino, asimismo, agradeció los mensajes de solidaridad enviados desde otros países y mantuvo conversaciones con los mandatarios de Chile, Uruguay y Guatemala. Estados Unidos también anunció el envío de un equipo de respuesta ante desastres y ofreció cinco millones de dólares en asistencia humanitaria.

Con el estado de emergencia vigente, la prioridad del Gobierno panameño será atender a los damnificados, recuperar las vías de acceso y determinar qué infraestructuras pueden volver a utilizarse con seguridad.