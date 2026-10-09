José Raúl Mulino: presidente de Panamá agradece muestras de solidaridad de mandatarios de la región tras fuertes sismos

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, agradeció el apoyo y muestras de solidaridad expresadas por diferentes mandatarios de la región, tras los sismos de magnitud 7.2 y 8.0 grados registrados al sur de El Cacao, al promediar la 1:00 p. m. del viernes 9 de octubre.

Cabe precisar que, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que a consecuencia de los movimientos telúricos y sus más de 50 réplicas, no se registran víctimas mortales pero sí personas heridas, quienes vienen recibiendo atención en los diferentes hospitales.

Perú y otros 12 países expresaron su respaldo a Panamá

Ni bien se hizo de conocimiento la emergencia en Panamá, diversos países de América Latina, incluido el Perú, más el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, empezaron a enviar sus muestras de apoyo frente al difícil momento que le toca atravesar al país centroamericano, gesto que fue agradecido por el mandatario panameño.

"Agradezco los mensajes de apoyo y solidaridad de los mandatarios de países hermanos como Colombia, Venezuela, Mexico, Costa Rica, Guatemala, Ecuador Guatemala, Chile, República Dominicana, Perú, El Salvador, Honduras. También al secretario de Estado de los Estados Unidos y a los cientos de alcaldes, organizaciones y ciudadanos que nos dan su apoyo", escribió Mulino en sus redes sociales.

Agradezco los mensajes de apoyo y solidaridad de los mandatarios de países hermanos como Colombia, Venezuela, Mexico, Costa Rica, Guatemala, Ecuador Guatemala, Chile, República Dominicana, Perú, El Salvador, Honduras. También al Secretario de Estado de los Estados Unidos y a los cientos de alcaldes, organizaciones y ciudadanos que nos dan su apoyo. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 10, 2026 Lee también Panamá: SINAPROC descarta víctimas mortales tras fuertes sismos de magnitud 7.2 y 8.0 grados en El Cacao

En el caso del Perú, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló que está monitoreando la situación en Panamá y que se mantiene atenta a cualquier requerimiento de asistencia que pudiesen presentar nuestros connacionales.

Si en caso cualquier ciudadano peruano tuviera alguna emergencia a consecuencia de los sismos ocurridos, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que pueden contactarse con el Consulado General del Perú en Panamá, a través de los siguientes medios:

+ 507 6866 2294

[email protected]

Daños a infraestructuras gubernamentales

Según el primer informe oficial del SINAPROC, se registran afectaciones en infraestructuras gubernamentales (hospitales, bomberos y comisarías) ubicadas en la región de Azuero, Panamá y provincias centrales como Coclé, donde se reportan daños en infraestructuras viales, iglesias, colegios y hoteles.

En ese sentido, la entidad indicó que lo más importante es que el país tenga calma y que sus equipos se encuentran desplegados a nivel nacional para atender todas las emergencias vigentes y las que puedan presentarse con el pasar de las horas.

El propio presidente Mulino indicó que viene recorriendo las zonas afectadas para coordinar rápidamente la ayuda humanitaria y las soluciones para los afectados por los fuertes sismos.

Finalmente, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de EE.UU. canceló la advertencia de potencial riesgo para las costas pacíficas de Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Panamá.