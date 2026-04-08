Papa León XIV celebró acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán: "Señal viva de esperanza"

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras un mes y medio de escalada del conflicto en Medio Oriente, Estados Unidos e Irán acordaron un alto al fuego por dos semanas, menos de dos horas previas a que se culminara la fecha límite que fijó el presidente Donald Trump. Dicho acto fue celebrado por el papa León XIV afirmando que es una "señal viva de esperanza".

Papa León XIV celebró alto al fuego entre EE.UU e Irán

El último martes, 7 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio marcha atrás con el ultimátum que había dado a Irán para que reaperture el estrecho de Ormuz, luego de un acuerdo bilateral de cese al fuego con el citado país.

Por tal motivo, se desactivó la amenaza de una escalada militar masiva, en medio de un panorama en el que el mandatario norteamericano había asegurado aniquilar a "toda una civilización". De acuerdo a especialistas, dicha amenaza pudo haber constituido un crimen de guerra de haberse llevado a cabo.

Al respecto, el papa León XIV acogió este miércoles con "satisfacción" este anuncio de tregua entre Estados Unidos e Irán. Así lo dio a conocer en un mensaje que compartió en sus redes sociales oficiales.

"Después de estas últimas horas de gran tensión en Oriente Medio y en todo el mundo, acojo con satisfacción y como señal de viva esperanza el anuncio de una tregua inmediata de dos semanas. Solo mediante el retorno a las negociaciones se podrá poner fin a la guerra. Paz", se lee en un post de su cuenta oficial de X.

Después de estas últimas horas de gran tensión en #OrienteMedio y en todo el mundo, acojo con satisfacción y como señal de viva esperanza el anuncio de una tregua inmediata de dos semanas. Solo mediante el retorno a las negociaciones se podrá poner fin a la guerra. #Paz — Papa León XIV (@Pontifex_es) April 8, 2026

"Un alto al fuego de doble vía"

El acuerdo alcanzado a contrarreloj tan solo dos horas antes de que se cumpla el ultimátum de Washington, fue presentado por Donald Trump como "un alto al fuego de doble vía".

Mediante un comunicado en su cuenta de Truth Social, el inquilino de la Casa Blanca afirmó que decidió suspender los ataques debido a que su país "cumplió y superó todos los objetivos militares" y porque el diálogo se encamina hacia un acuerdo de mayor amplitud para la región.

Publicación de Donald Trump en su cuenta de Truth Social

"He decidido suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas", afirmó Trump, tras haber amenazado apenas horas antes con destruir "toda una civilización".

Con "satisfacción" y "esperanza" celebró el papa León XIV la tregua de alto al fuego por dos semanas entre Estados Unidos e Irán, así lo hizo saber mediante un mensaje publicado en sus redes sociales.