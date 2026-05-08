Piden retirar famosa marca de PIZZA por posible riesgo de contaminación: Esto se sabe

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Piden retirar famosa marca de pizzas de las cadenas de supermercados por posible riesgo de contaminación por Salmonella. Las autoridades sanitarias emitieron la alerta y dieron a conocer mayores detalles del producto.

¿Qué marca de pizza fue retirada del mercado?

Un producto muy popular y del gusto de muchas personas está en la mira de las autoridades sanitarias. Según se precisó, se solicitó retirar diversas pizzas congeladas comercializadas en cadenas de supermercados, debido a un posible riesgo de contaminación con Salmonella, bacteria que puede provocar infecciones gastrointestinales severas y otras complicaciones de salud.

La alerta de salud pública fue emitida por el Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) e implica a la famosa marca de pizzas Mama Cozzi's, comercializadas en tiendas Aldi.

De acuerdo a la entidad, se pidió sacar sus productos de los establecimientos por, aparentemente, haber estado en contacto con ingredientes lácteos contaminados con salmonella. Al detectarse su presencia en pizzas congeladas que llegaron a los consumidores, las autoridades decidieron extender la alerta a estos alimentos como medida preventiva, mientras continúan las investigaciones.

Ordenan a consumidores no comprar el producto

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos instó a los clientes que hayan comprado los productos de esa pizza congelada retirada del mercado a que no la consuman, incluso si están bien cocinados, debido a la preocupación por la presencia de bacterias transmitidas por los alimentos.

"La salud y la seguridad de nuestros clientes son siempre nuestra máxima prioridad", declaró un portavoz de Walmart a FOX Business. "Hemos impuesto una restricción de venta y retirado este producto de las tiendas afectadas. Estamos colaborando con el proveedor para investigar el caso".

Las variedades de la marca Mama Cozzi's involucradas incluyen opciones con salchicha, queso, tocino, pimientos y cebolla, así como pizzas elaboradas con pollo, tocino y aderezo ranch, y otras combinaciones de carne, queso y vegetales.

Asimismo, las autoridades sanitarias indicaron a los consumidores a limpiar y desinfectar con detalle todas las superficies, recipientes y utensilios que hayan tenido contacto con las pizzas retiradas.

Marca de pizza retirada del mercado tras alerta sanitaria.

¿Qué riesgos representa la Salmonella?

La salmonella es una bacteria que puede provocar síntomas como fiebre, dolor, náuseas, diarrea, y más. La mayoría de las molestias desaparecen después de algunos días, pero existen situaciones donde la infección puede agravarse, por lo que se recomienda acudir rápidamente a su doctor de confianza para recibir atención médica.

Es así como se emitió una alerta sanitaria en EE. UU. solicitando retirar varias pizzas congeladas vendidas en Walmart y Aldi debido a la preocupación por una posible contaminación por salmonella relacionada con la leche en polvo.